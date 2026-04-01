Grazalema (Cádiz) estudia implementar un plan para actuar con anticipación tras el episodio de borrascas

Archivo - Bomberos de la provincia de Cádiz trabajan en labores de achique de agua en calles y viviendas en la localidad gaditana de Grazalema tras el paso de la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026, en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

GRAZALEMA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Grazalema ha anunciado que están estudiando una inversión para la seguridad operativa y la monitorización de infraestructuras como la Presa del Fresnillo, actualizando su sistema de auscultación y digitalizar los planes de emergencia para actuar con mayor anticipación y coordinación técnica tras el episodio de borrascas que daño a este pueblo de la Sierra de Cádiz y que fue evacuado al completo durante 11 días debido a las intensas lluvias y sus consecuencias.

Esta líneas de actuación ha sido analizada en una reunión de trabajo técnica en la que han participado el alcalde, Carlos Javier García; el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, Luis Babiano; la gerente de Aguas Sierra de Cádiz, Lole Romano, y personal técnico de ambas entidades, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El episodio de fuertes lluvias de principios de año, al margen de la singularidad climática de Grazalema, ha obligado a que las calles e infraestructuras urbanas estén preparadas para gestionar volúmenes de agua "excepcionales", como esos miles de litros que cayeron en pocos días sobre el pueblo.

Desde el Ayuntamiento quieren priorizar actuaciones de mejora en el modelo en el drenaje urbano, con el objetivo es transformar la red actual para evitar la saturación del terreno y la aparición de afloramientos de agua en superficie, garantizando la seguridad y el tránsito en el núcleo urbano incluso bajo las condiciones meteorológicas más severas.

La clave de esta transformación será la elaboración de un Plan Integral de Saneamiento y la implantación progresiva de redes separativas. Este sistema, ha explicado el Ayuntamiento, permitirá canalizar de forma independiente el agua de lluvia de las aguas residuales, aliviando la carga hidráulica de las tuberías actuales y mejorando drásticamente la capacidad de evacuación de las calles, especialmente en las zonas con mayor pendiente donde la presión del agua es más crítica.

Se trata de una actuación estratégica para reducir la vulnerabilidad del municipio y proteger nuestras viviendas y espacios públicos.

Por su parte, el alcalde (PSOE) ha informado que se ha pedido una cantidad importante de dinero al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía para reacondicionar calles y edificios públicos afectados por las lluvias de enero y febrero, además de para "prepararnos mejor para el futuro".

"Hemos trabajado a destajo para presentar actuaciones que suman unos 40 millones. Debemos preparar nuestro pueblo y nuestras calles para que se comporten mejor en los episodios de lluvias importante que puedan volver a llegar, y buscamos opiniones expertas para acertar", ha aseverado en un mensaje en sus redes sociales, recogidas por Europa Press.