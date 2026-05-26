Grazalema desarrolla perforaciones de sondeos geotécnicos para confirmar la estabilidad del subsuelo tras borrascas

Un operario realizando una perforación de sondeos geotécnicos para determinar la estabilidad del subsuelo en Grazalema - AYUNTAMIENTO DE GRAZALEMA

GRAZALEMA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Grazalema (Cádiz) ha informado que durante toda esta semana están desarrollando una campaña de perforación de sondeos geotécnicos para determinar la estabilidad de los lugares donde el subsuelo se estima que está "más alterado", karstificado o que contiene cavidades, en las zonas donde salió agua de las casas durante las lluvias del pasado mes de febrero, que derivó en el desalojo del pueblo al completo.

Los sondeos los está realizando la empresa ArcoTierra, tras a los trabajos realizados por el Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada durante la situación de emergencia por el tren de borrascas.

Como se ha explicado, el objetivo de estos sondeos es comprobar los resultados geofísicos obtenidos inicialmente tras las campañas con georadar, e investigar los primeros metros del subsuelo en materia de seguridad y habitabilidad, es decir, comprobar con perforaciones en el suelo lo que apuntaron los primeros informes con radar.

Los primeros ensayos que se realizaron en la calle Las Parras y las características de la roca perforada, hasta ocho metros de profundidad, permitieron hace semanas su reapertura al tráfico.

Una vez terminadas todas las perforaciones, que se harán además de en Las Parras, en las calles Corrales Segundos, Corrales Terceros, Las Piedras y Plaza de España, se emitirán los informes correspondientes.

La información de estos sondeos, a través de las llamadas columnas litológicas --resultantes de estas perforaciones como estudio directo de la calidad de la roca--, se casará con los perfiles georradar y sísmicos que hicieron los geólogos durante la evacuación de Grazalema. Así, se sabrá que uso podrán tener las calles y cuáles podrán recuperar el aparcamiento.

El Ayuntamiento ha indicado que todo esto permitirá disponer de una información geológica base para los estudios hidrológicos que el CSIC-IGME continúa desarrollando, y que serán "imprescindibles" para las futuras actuaciones planteadas en Grazalema, como las anunciadas obras de reacondicionamiento y prevención ante futuros episodios de borrascas en el pueblo.