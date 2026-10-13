El grupo de concejales del PP que pedía la dimisión del alcalde de Algeciras abandona el gobierno local

Archivo - El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en una imagen de archivo con algunos concejales del equipo de gobierno detrás. - Nono Rico / Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El grupo de concejales del PP del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), 12 en total, que este lunes pidió al alcalde, José Ignacio Landaluce, que dimitiera de la Alcaldía tras conocerse una nueva denuncia --la segunda en una semana-- por presuntos delito de agresión sexual, ha hecho efectivo su abandono del equipo de gobierno de la ciudad.

Según ha indicado el PP en una nota, "ante la falta de respuesta" a la petición de dimisión de José Ignacio Landaluce como alcalde de Algeciras y "en cumplimiento de lo anunciado por el PP" este lunes, el grupo de concejales del PP ha abandonado el gobierno municipal de Algeciras.

Así, la marcha ya se ha hecho efectiva y 12 de los concejales que integran el grupo municipal han presentado un escrito en registro del Ayuntamiento informando de su decisión. Por su parte, el PP de Cádiz ha insistido en que, tras este paso, "se tomaran todas las medidas oportunas para garantizar la estabilidad del municipio".

Cabe recordar que el presidente provincial del PP, Bruno García, había dicho en la mañana de este martes que si Landaluce no abandonaba la Alcaldía este lunes, sería el PP el que abandonase el equipo de gobierno, tal y como han hecho efectivo los 12 concejales que habían pedido su dimisión.

Por su parte, el alcalde, en un video difundido a media mañana en sus redes, no ha aclarado su futuro ante la petición de que abandonase la Alcaldía y, tras asegurar que se había enterado "por la prensa" de las dos denuncias contra él por presuntas agresiones sexuales, ha afirmado que seguirá intentando luchar por los vecinos de la ciudad. "Todos contra mí, quieren mi muerte política, mi muerte social", ha manifestado.

Así, una vez pasada la mañana, los 12 ediles del PP han presentado el escrito en el Ayuntamiento informando de su decisión de abandonar el equipo de gobierno, que actualmente queda en manos del propio Landaluce más los tres concejales que decidieron continuar con él.