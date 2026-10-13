PSOE-A: Moreno tenía "desde hace dos años información suficiente para haber apartado" al alcalde Landaluce en Algeciras

El portavoz socialista de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Mario Jiménez, en una atención a medios en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha aseverado este martes que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "tiene encima de la mesa de su despacho desde hace dos años información suficiente para haber apartado de manera fulminante" al alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, "de sus responsabilidades", y "no lo ha hecho por pura ambición de poder".

Así lo ha manifestado Mario Jiménez en una atención a medios en el Parlamento andaluz al día siguiente de que la dirección del PP de Cádiz haya urgido a Landaluce a dimitir como alcalde de Algeciras tras ser denunciado por presunta agresión sexual por parte de dos mujeres afiliadas al PP.

Mario Jiménez ha cuestionado la "eficacia real" que vaya a tener dicha petición de la dirección del PP de Cádiz respecto al alcalde de Algeciras, y en todo caso ha criticado que Juanma Moreno "ha necesitado más de dos años para tomar medidas contra alguien del que conocemos hace mucho tiempo que no era una persona que tuviera las condiciones mínimas, en términos de comportamiento y de respeto a las mujeres, para ser alcalde de la ciudad de Algeciras ni para ser senador", como es también Landaluce.

"Ahora, dos años después, cuando ya el escándalo es mayúsculo a nivel nacional, el Partido Popular tímidamente ha decidido anunciar que tomará medidas en caso de que Landaluce no tome una decisión que le lleve, si le queda algo de vergüenza, a dar un paso atrás y salir de la vida pública después de lo que se ha conocido" sobre "las denuncias que han venido presentándose por agresión sexual en su contra", ha relatado Mario Jiménez.

El representante socialista ha querido "denunciar claramente que ha habido una estrategia de ocultación" para que "no se conociera lo que estaba pasando en el Ayuntamiento de Algeciras cuando Landaluce cerraba la puerta de su despacho", y ha aseverado que el "responsable" de esa "estrategia de encubrimiento" es Juanma Moreno.

Mario Jiménez ha sostenido que el presidente del PP-A no ha "apartado" por ahora a Landaluce del sillón de la alcaldía de Algeciras "por pura ambición de poder, porque ha sopesado mantener el poder en el Ayuntamiento de Algeciras o la Diputación Provincial de Cádiz a tomar una medida de higiene que protegiera a las mujeres" respecto del alcalde.

"Parece mentira, pero eso es lo que ha hecho el señor Moreno Bonilla, encubrir para intentar conservar el poder a cualquier precio", ha incidido en denunciar el parlamentario socialista, que ha censurado así que, para el presidente 'popular' andaluz, "la dignidad, los derechos, la libertad sexual y la de las mujeres está por debajo de sus ambiciones de poder y de mantener el poder a cualquier precio", y "en este caso el precio era la libertad y la seguridad de las mujeres que estaban en el entorno del señor Landaluce", ha apostillado.

En ese punto, Mario Jiménez ha llamado la atención sobre el "caso especialmente sangrante" de presunto acoso por parte de Landaluce que ha denunciado "una mujer joven, de las Nuevas Generaciones del PP, personal de confianza" del propio alcalde, "nombrada por él", que "sufrió la peor de las violencias en su despacho", y ha aseverado que "esa mujer ha podido sufrir esa violencia presuntamente porque Moreno Bonilla no actuó", porque si el presidente del PP-A "hubiera actuado, esa mujer se hubiera ahorrado ese golpe terrible" de la presunta "agresión" por parte de Landaluce si "se termina comprobando" que se produjo.

De esta manera, Mario Jiménez ha señalado la "responsabilidad" que, en su opinión, tienen tanto Juanma Moreno como el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, y de "toda la dirección del PP en Cádiz que, sabiendo lo que estaba pasando allí, no han tomado ninguna decisión, porque les pesaba más el poder y los resultados electorales que defender a las mujeres".

El representante socialista ha afirmado que "esta es la auténtica catadura moral" de Moreno, que "esconde" tras su "educación hipertrofiada" y "ese talante que pretende trasladar" que "detrás sólo hay el poder por el poder a cualquier precio".

POR UNA MOCIÓN DE CENSURA

Dicho esto, Mario Jiménez ha remarcado que los concejales del PP en Algeciras deben conseguir "retirar" a Landaluce del "sillón de la alcaldía, no su confianza" simplemente, y para eso "hay un mecanismo que está en la ley, y que es la moción de censura", según ha aseverado.

En ese sentido, ha indicado que desde el PSOE van a dar al PP "un tiempo prudencial para que registre esa moción de censura" que los ediles socialistas en el Ayuntamiento algecireño ya avanza que "van a suscribir" también "si se presenta", para asegurar que contaría con una mayoría absoluta de respaldo.

Mario Jiménez ha puntualizado que si lo que el PP de Cádiz está promoviendo es "una maniobra de dilación" o de "distracción" porque "le temieran" a Landaluce, y en un "tiempo prudencial de diez, doce días, no se registra la moción de censura" contra el alcalde y éste no "se va a su casa", el PSOE "emplazará ante notario a los concejales del Partido Popular en Algeciras para suscribir ante notario entre todos una moción de censura que acabe con esa etapa negra en el Ayuntamiento" de dicha localidad gaditana.

"Por lo tanto, ni juegos, ni distracciones, ni entretenimiento" sobre "un tema muy grave que tiene que resolverse inmediatamente", ha aseverado el parlamentario socialista, que ha emplazado al PP a que, "inmediatamente", llame a los concejales del PSOE y firme con ellos "la moción de censura para echar de una vez por todas al señor Landaluce, que avergüenza a la gente de Algeciras y a la institución del Ayuntamiento" algecireño.

"Cuanto antes mejor", ha enfatizado el representante del PSOE-A antes de concluir advirtiendo de que, si los 'populares' no dan ese paso de registrar la moción de censura, lo harán los socialistas, y los concejales del PP "se tendrán que retratar públicamente de por qué no acuden a firmar esa moción de censura", ha finalizado Mario Jiménez.