Guardia Civil registra en Diputación de Cádiz el Área de Planificación dependiente del alcalde de El Puerto

Archivo - Edificio de la Diputación Provincial de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un operativo de la Guardia Civil, dependiente de la Comandancia de Sevilla, realiza registros en el área de Diputación de Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María, diputado provincial de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico y vicepresidente cuarto de la Institución Provincial.

En un comunicado, el portavoz del Gobierno provincial de la Diputación, Juancho Ortiz, ha explicado que miembros de la Guardia Civil procedentes de Sevilla se han personado en dependencias de la Institución Provincial, gobernada por el PP, ubicadas en el Edificio Roma para solicitar información sobre algunos expedientes de contratos de patrocinio en el marco de una investigación en curso.

Asimismo, ha asegurado que en todo momento el personal que desarrolla su trabajo en dicha sede ha prestado su "máxima colaboración", así como la Institución, facilitando el acceso a toda la información del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico que han solicitado.

El operativo ha comenzado a primera hora de la mañana de este miércoles en El Puerto de Santa María en las oficinas y negocios de un conocido empresario de la ciudad, que cuenta en el municipio con negocios hosteleros y organiza eventos de grandes conciertos o festivales.