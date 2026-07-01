El PSOE de Cádiz pide responsabilidades por los registros sobre El Puerto mientras se mantiene "expectante"

Ruiz Boix en rueda de prensa. - PSOE

CÁDIZ 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha manifestado su "enorme preocupación" ante los registros que está llevando a cabo la Guardia Civil "tanto en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María como en la propia sede de la Diputación Provincial de Cádiz" y ha asegurado que están "expectantes y con incredulidad ante la información, todavía escasa, que llega de esta actuación". No obstante, ha pedido responsabilidades al PP, del que ha criticado "su doble moral".

"Esta es ya la segunda sede, la segunda Diputación Provincial de Juanma Moreno, que se ve afectada por una investigación que algunos medios de comunicación ya sitúan en el delito de blanqueo de capitales", ha manifestado en una nota Ruiz Boix, que ha señalado "directamente a la cúpula del gobierno provincial, ya que "parece que el despacho de Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María y vicepresidente cuarto de la Diputación, puede ser uno de los afectados".

Así, ha criticado "la evidente doble moral de la derecha" y ha exigido explicaciones al presidente provincial del PP, Bruno García, y al presidente regional, Juanma Moreno. "Pedimos la mayor transparencia y pedimos que el PP, que habitualmente actúa como Torquemada y que siempre exige dimisiones a los gobiernos socialistas, reflexione".

En este sentido, ha añadido que "es el tiempo de que apliquen esa regla general y que, además de contar qué está ocurriendo, asuman responsabilidades ante esta actuación por un posible delito de blanqueo de capitales".

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Javier Pizarro, ha pedido a la presidenta de la Institución provincial, Almudena Martínez del Junco, "máxima transparencia ante los registros que ha realizado la Guardia Civil" y ha reclamado una "valoración inmediata" a La Línea 100x100 --socios de gobierno--, advirtiendo de que, como parte activa del gobierno de la Diputación de Cádiz "tendrán también que actuar con transparencia y decir si sabían algo y si comparten lo que ocurre en el edificio Roma".