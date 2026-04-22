El Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar incorpora un densitómetro que precisa el diagnóstico de osteoporosis

Densitómetro en el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar. - QUIRÓNSALUD

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar ha incorporado recientemente un densitómetro de última generación para una evaluación ósea avanzada que permite medir la densidad mineral ósea en columna lumbar, cadera y cuerpo total y, además del diagnóstico de osteoporosis y osteopenia y una evaluación ósea avanzada, hacer un seguimiento de tratamiento mediante en análisis de la composición corporal, midiendo el porcentaje de grasa corporal total, la masa magra (muscular), la distribución regional (tronco, extremidades) y la medición de índices como el riesgo cardiometabólico y la masa muscular apendicular.

En una nota, Quirónsalud ha recordado que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa en el esqueleto que se caracteriza por un debilitamiento de los huesos cuando se produce una reducción de su densidad y masa. Con ello, los huesos se hacen más frágiles y propensos a fracturas, con mayor incidencia en cadera, columna y muñecas. La osteoporosis afecta principalmente a personas mayores y mujeres tras la menopausia.

Por su parte, la osteopenia es una disminución moderada de la densidad ósea que no llega a ser osteoporosis, pero que puede resultar una alerta temprana de la posibilidad de fragilidad ósea y fracturas. La densitometría por absorciometría de rayos X de doble energía (DXA) es la técnica de referencia para medir la densidad mineral ósea (DMO), analizar la composición corporal (grasa, masa magra, distribución regiónal).

En este sentido, ha explicado que utilizando baja radiación, y con un alto grado de precisión y reproducibilidad, esta técnica no invasiva permite, mediante un estudio rápido (cinco a diez minutos) una evaluación ósea avanzada, una mayor precisión en el diagnóstico y seguimiento de dolencias como la osteoporosis y la osteopenia.

Quirónsalud ha indicado que entre las indicaciones clínicas principales del densitómetro están, además del diagnóstico y seguimiento de la osteoporosis, la valoración de riesgo de fractura y el control de tratamientos.

Asimismo, ha explicado que en Medicina Interna y Atención Primaria se detecta a los pacientes con factores de riesgo (edad avanzada, menopausia) y se prescriben tratamientos, además de llevar a cabo una evaluación integral del riesgo metabólico. Por su parte, en Endocrinología, se pueden detectar obesidad y síndrome metabólico, sarcopenia y trastornos hormonales que afectan a la masa ósea.

Además, el densitómetro supone un valor añadido para nutricionistas mediante una evaluación real de masa magra, distribución de grasa visceral, seguimiento objetivo de dietas, detección de sarcopenia oculta y obesidad sarcopénica, con el beneficio clave de ir siempre más allá del Índice de Masa Corporal.

Por su parte, en Oncología, según ha señalado, se puede llevar a cabo con el densitómetro un seguimiento de pérdida ósea por tratamientos hormonales y la evaluación de caquexia o cambios corporales. Para los deportistas, el densitómetro puede resultar de gran utilidad para obtener un análisis de composición corporal preciso o la monitorización de ganancia de masa muscular, reducción de grasa o prevención de lesiones sobre relación entre masa ósea y muscular.