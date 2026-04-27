Hosteleros de Jerez (Cádiz) resaltan la "máxima normalidad" en un "muy buen" fin de semana de motos para el sector

Moteros en calle Porvera, en el centro de Jerez de la Frontera, durante la celebración del Gran Premio de España de MotoGP 2026 - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El sector de la hostelería de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha valorado de forma positiva el ya pasado fin de semana de motos en la ciudad, que ha contado con una afluencia importante de aficionados que asistían al Gran Premio de España de MotoGP en el circuito, y que se ha desarrollado con "la máxima normalidad".

El presidente de la Asociación de la Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco, ha resaltado a Europa Press el "muy buen fin de semana" que se ha vivido restaurantes de la ciudad y bares de las zonas situadas en "la primera línea" del ambiente motero, como ha sido el centro y la avenida de Europa, en la zona norte.

Sobre esa afluencia a determinadas zonas de la ciudad, ha señalado que en años anteriores "Jerez se inundaba por todas partes" de gente, sobre todo moteros, que se movían por toda la ciudad, y que ahora, eso ha cambiado, de tal manera que la "movida" se traslada a algunas zonas.

A pesar de esto, ha valorado que "en líneas generales" la asociación que preside y los negocios hosteleros están "contentos y satisfechos" ya que "ha sido un muy buen fin de semana de motos", debido, entre otros criterios, a las condiciones climáticas. Estas, ha añadido, "son importantes" cuando hay eventos de este tipo, y este año "ha habido un tiempo espectacular".

Sobre las posibles "molestias" que grandes eventos como este, u otros como la Semana Santa, pueden ocasionar a la ciudadanía, Alfredo Carrasco ha reconocido que se producen pero defendiendo que "puede parecer mejor o gustar más o no, pero si no es por esos momentos más extraordinarios de repuntes de venta, nos costaría mucho mantenernos" a los propietarios de locales de hostelería.

"Cualquier fiesta siempre causan una serie de contratiempos pero al final es importante que pasen este tipo de cosas en cualquier municipio", ha explicado al respecto, manifestado que en Jerez se ha estado trabajando "muy bien durante mucho tiempo" para que haya "contenido" durante todo el año.

A este trabajo se suma el título de Capital Española de la Gastronomía que defiende este año la ciudad jerezana y que ayuda a que este sector este en continuo movimiento, atrayendo a visitantes a través de la cocina local.

En ese sentido, Carrasco ha puesto el acento en el evento celebrado el pasado sábado en el centro de la ciudad, con el reparto de unas 1.500 degustaciones de berza jerezana, uno de los platos insignia de la gastronomía local. Una convocatoria que se hizo "pensando en el jerezano" pero también en resaltar este guiso entre los miles de moteros que han llenado las calles.