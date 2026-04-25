Los hoteles de Cádiz sumaron en marzo más de 173.600 turistas y 438.000 pernoctaciones

Archivo - Detalle del cartel de un Hotel de Jerez de la Frontera (Cádiz) - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ocupación hotelera en la provincia de Cádiz se elevó a los 173.656 turistas y las 438.777 pernoctaciones en el mes de marzo, unos datos que superan los registrados en el mismo mes del 2025, al registrar 17.738 visitantes y 50.852 estancias más en la tasa interanual.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, el número de turistas ha aumentado tanto en nacionales como en extranjeros en comparación con 2025.

En concreto, el turista nacional ha pasado de 97.945 a 109.663 en marzo de 2026, mientras que el extranjero que llegó a Cádiz fue de 57.973 en 2025 elevándose a 63.993 en el presente año.

Por zonas turísticas, la Costa de la Luz de Cádiz sumó en marzo 131.811 visitantes y 352.466 pernoctaciones en sus hoteles, colocando a esta zona en la segunda a nivel andaluz, por detrás de la Costa del Sol de Málaga.

En lo que se refiere a los puntos turísticos andaluces con mayor número de pernoctaciones, Chiclana de la Frontera es la única localidad de Cádiz que aparece reflejada en ella, en la posición diez y con 19.821 visitantes y 73.802 pernoctaciones en sus hoteles.

No obstante, en la categoría general de puntos turísticos, son varias las ciudades de Cádiz que son resaltadas por el IECA, como Cádiz, Jerez de la Frontera, Chiclana, Algeciras, El Puerto de Santa María y Tarifa.

La capital aparece la primera entre los municipios de la provincia, con 26.995 turistas y 53.044 pernoctaciones, seguido de Jerez con 24.153 visitantes y 51.600 estancias. A estas le siguen Chiclana, con los datos ya reseñados, y Algeciras con 17.375 turistas y 32.099 pernoctaciones.

La lista gaditana continúa con El Puerto, con 10.768 visitantes y 30.137 estancias, y con Tarifa, que recibió en marzo a 7.215 turistas con 36.340 pernoctaciones.