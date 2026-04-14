El III Encuentro de Centros de Participación Activa de Andalucía reúne a unas 300 personas mayores en Jerez

Loles López en el III Encuentro de Centros de Participación Activa de Andalucía en Jerez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El Museo de La Atalaya, en Jerez de la Frontera (Cádiz), ha acogido el III Encuentro de Centros de Participación Activa de Andalucía, en el que se han dado cita alrededor de 300 personas mayores usuarias de estos recursos procedentes de distintos puntos de la Comunidad Autónoma.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha asistido junto a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo García, la directora general de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad no Deseada, Rocío Barragán, y el delegado territorial del ramo en la provincia, Alfonso Candón, a la inauguración del encuentro.

Según ha indicado la Junta en una nota, durante su intervención la consejera ha explicado que el Encuentro de CPA de Andalucía, que alcanza este año su tercera edición, "han sido dos días de convivencia con actividades culturales y lúdicas, así como visitas guiadas a monumentos de Jerez, con el objetivo de que los asistentes disfruten, conozcan a otros compañeros y vivan nuevas experiencias".

"Toda la sociedad tenemos que agradecer a nuestros mayores por todo lo que nos han dado", ha manifestado López, que ha añadido que "son una fuente de valores esenciales como la valentía, el respeto, la admiración y la fortaleza". "Hoy somos lo que somos como sociedad gracias a que nuestros mayores han dado todo por nosotros, nos han cuidado toda la vida y ahora nos toca a todos devolverles ese cuidado y hacerlos felices", ha subrayado.

Por su parte, la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García Pelayo, ha resaltado que la ciudad "se ha convertido estos días en punto de encuentro de todas las personas que trabajan y que conviven en los CPA de Andalucía" y ha destacado la colaboración entre el Consistorio y la Junta de Andalucía en el ámbito de las políticas dirigidas a las personas mayores.

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