Un incendio cerca de una residencia de ancianos en Zahara de la Sierra (Cádiz) obliga al confinamiento de usuarios

Efectivos de Bomberos actuando en un incendio de pastos en Zahara de la Sierra- CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

ZAHARA DE LA SIERRA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

Los usuarios de una residencia de mayores de Zahara de la Sierra (Cádiz) han tenido que ser confinados dentro del edificio de forma temporal debido a un incendio de pastos que se ha registrado cerca de este lugar en la tarde de este jueves en la zona trasera del castillo.

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) ha explicado que "tras valorar muy bien la situación", los reponsables de la emergencia determinaron que no era necesario el desalojo de los personas mayores, aunque sí su confinamiento preventivo.

En el operativo, en el que han participado bomberos de los parques de Olvera y Villamartín, se han rescatado a varios animales que se encontraban en la zona afectada por el fuego, que también ha dañado a un turismo que estaba próximo al lugar.

En total, se ha visto afectada una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados de pasto.

Un total de siete bomberos con tres vehículos --dos autobombas rurales pesadas (R-14 y R-26) y un vehículo de mando (M-53)-- han actuado en la emergencia, junto con Policía Local y Guardia Civil. También han colaborado trabajadores de la residencia y vecinos.