Intervenidos 2.375 litros de gasolina en una embarcación en la desembocadura del Guadalquivir en Sanlúcar (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han intervenido 2.375 litros de gasolina destinada a la logística del narcotráfico en la desembocadura del río Guadalquivir durante el desarrollo de un dispositivo policial. La intervención se realizó en una embarcación recreativa, cabinada y fondeada en la zona de Bajo de Guía, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron durante la mañana del día 28, cuando agentes detectaron una embarcación recreativa, de la categoría séptima, que se encontraba fondeada frente a la zona de Bajo de Guía, infundiendo sospechas de que pudiera dedicarse a labores logísticas relacionadas con el tráfico de drogas.

Así, al proceder a su inspección, los guardias civiles encontraron en su interior un total de 95 garrafas de combustible, con un total de 2.375 litros, por lo que procedieron a su remolque y al decomiso tanto de la embarcación como del combustible, continuando gestiones para el total esclarecimiento de los hechos.