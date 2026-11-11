Intervenidos más de 9.000 litros de combustible en aguas del Estrecho con seis detenidos

Garrafas de gasolina incautadas en un operativo de Vigilancia Aduanera en aguas del Estrecho de Gibraltar. - AGENCIA TRIBUTARIA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en el Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, han logrado intervenir más de 9.000 litros de combustible en dos actuaciones practicadas en aguas del Estrecho, que se han saldado además con seis personas detenidas, una de ellas menor de edad, y dos embarcaciones incautadas.

Como ha indicado la Agencia Tributaria en un comunicado, ambos operativos se enmarcan en la lucha contra el contrabando, siendo realizados por patrulleros desplegados en su base marítima de Vigilancia Aduanera en Algeciras.

La primera actuación se realizó en la madrugada del pasado 27 de octubre, cuando la tripulación de servicio en el patrullero 'Audaz II' se aproximó a un objetivo detectado que resultó ser una pequeña embarcación del tipo panelable cargada con 122 garrafas de combustible y tripulada por tres personas.

Los funcionarios de Vigilancia Aduanera intervinieron el combustible y detuvieron a los tripulantes de la embarcación.

La segunda intervención se realizó en la noche del 1 de noviembre, cuando los funcionarios a bordo del patrullero 'Fénix V' procedieron de idéntico modo, interceptando una pequeña embarcación. Tras abordarla, detuvieron a sus tres tripulantes y la condujeron de inmediato a puerto, ya que estaba cargada con una gran cantidad de garrafas de combustible, un total de 329, que amenazaba con hacerla zozobrar.

En total, se contabilizaron entre ambos operativos 451 garrafas intervenidas, que contenían más de 9.000 litros de combustible.

Presentadas las correspondientes denuncias ante el juzgado de guardia en Barbate, cinco de los seis detenidos ingresaron en prisión provisional, siendo el sexto un varón menor de edad.