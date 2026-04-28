Investigadas tres personas como supuestas responsables del incendio forestal en Medina (Cádiz) a principios de abril

Zona quemada en el incendio forestal de Medina de principios de abril. - INFOCA

CÁDIZ 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz ha investigado a tres personas como supuestas responsables de un incendio forestal en la localidad de Medina Sidonia (Cádiz) declarado el pasado 1 de abril y cuyo origen se vincula a una quema de restos vegetales procedentes de trabajos forestales de limpieza y desbroce.

En una nota, la Guardia Civil ha recordado que el siniestro afectó a una superficie total de 50,679 hectáreas dentro del Parque Natural de los Alcornocales, zona protegida por la Red de Espacios Naturales de Andalucía, Red Natura 2000 y la UNESCO por Reserva de la Biosfera.

Según la Guardia Civil, una presunta imprudencia grave al no cumplir con las medidas de vigilancia permanente, extinción total de brasas y presencia de humo, generó la reactivación del fuego que se extinguió cinco días más tarde.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 1 de abril con la realización de actividades de quemas de rastrojos controladas en una finca situada dentro del Parque Natural de los Alcornocales, en el municipio de Medina Sidonia. Estos trabajos, que se estaban realizando con autorización previa para quema responsable en esa fecha, carecieron de medidas de seguridad y vulneración de los deberes para su extinción total.

Por ello, se produjo la reactivación del fuego que causó el siniestro y afectó a una superficie total de 50,6799 hectáreas dentro del Parque Natural de los Alcornocales. La extinción de incendio forestal se convirtió en prioridad para los agentes, que, junto con Infoca, procedieron a la estabilización y su posterior extinción total cinco días más tarde.

La Guardia Civil ha recordado que a pesar de que la quema de rastrojos deba cumplir el requisito de presentar una declaración responsable o autorización, según la época de riesgo, también obliga a que sea una actividad controlada y es imprescindible que el personal que la realiza cumpla unas medidas de seguridad obligatorias en épocas de peligro bajo, medio o alto.