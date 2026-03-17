IU pedirá en el Pleno de Diputación de Cádiz el rechazo al acuerdo con Mercosur por los perjuicios al sector primario

Archivo - Ramón Galán y Jorge Rodríguez atienden a los periodistas. - IU - Archivo

CÁDIZ 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

IU ha anunciado que defenderá este miércoles en el Pleno de la Diputación de Cádiz el rechazo al acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur por considerar que "supone una amenaza para la agricultura y la ganadería social y profesional, la soberanía alimentaria, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y los derechos del campesinado".

Según ha indicado IU en una nota, así se recoge el primer punto de la moción que defenderá el diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, que entiende que la provincia de Cádiz, con un fuerte sector agrícola, ganadero y pesquero, puede verse seriamente perjudicado ante la posibilidad de tener que enfrentarse a "una competencia desleal", y al mismo tiempo, a "recortes en la PAC para financiar una estrategia de rearme europeo".

De esta manera, la moción reclama al Pleno que exija "una Política Agraria Común (PAC) fuerte, suficiente y bien financiada, orientada a apoyar estratégicamente a la agricultura y la ganadería social y profesional, al relevo generacional, al empleo digno y al mantenimiento de la población en el medio rural" y le insta a "rechazar los recortes de la PAC derivados de una orientación belicista del presupuesto europeo, así como la estrategia de rearme impulsada con el apoyo del PP y Vox, a costa de los fondos agrarios, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria".

La moción de IU apunta a las recientes movilizaciones que llevaron a cabo agricultores y ganaderos de la provincia de Cádiz, a las que asistió el propio Galán acompañado del coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, y que tuvieron lugar en otros puntos del país, "para defender su derecho a vivir dignamente de su trabajo, reclamando una Unión Europea que proteja a quienes producen alimentos, en lugar de sacrificarles en favor del libre comercio y de los intereses de las grandes multinacionales agroalimentarias".

Señala el diputado que estas movilizaciones se han producido en un contexto marcado por los recortes previstos en la PAC, que plantea una reducción de "en torno a al 22% de los fondos agrarios, mientras se multiplica por cinco el gasto militar", con el respaldo de Partido Popular y Vox.

Galán recuerda en la iniciativa, finalmente, que la mitad de los municipios de Andalucía tiene su principal fuente de empleo en el sector agrícola y apunta que, más allá de las cifras, "el sector primario es clave para fijar población, combatir la despoblación y garantizar la vida en el medio rural".