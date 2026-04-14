La Junta activa el plan de prevención por agresiones a un médico y una enfermera en Conil y El Puerto (Cádiz)

Archivo - Médico de atención primaria en consulta. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda ha activado su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones a los Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ante dos episodios violentos que han sufrido un médico del Centro de Salud de Conil y una enfermera del Centro de Salud Puerto Sur en El Puerto.

Según ha indicado la Junta en una nota, los hechos ocurrieron la semana pasada y en el caso de Conil fue una paciente que se quejaba de una supuesta demora y solicitó el número de colegiado al médico de familia, que había comenzado el turno antes de que comenzara su jornada. Así, cuando éste fue a entregárselo, la mujer se lo arrebató causándole una herida que precisó cinco puntos de sutura, por lo que la Policía Local se personó en el centro y el profesional ha interpuesto una denuncia en la Comandancia de la Guardia Civil.

Por su parte, en El Puerto una enfermera fue agredida verbalmente, en la vía pública, cerca de Puerto Sur, cuando regresaba de realizar varios avisos domiciliarios y la familiar de una usuaria la insultó y amenazó. La profesional tuvo que refugiarse en el Centro de Salud.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo y la Gerencia del Distrito han lamentado lo sucedido y mostrado todo su apoyo a estos profesionales. Como muestra de la repulsa ante estas acciones, el Distrito ha convocado dos concentraciones, en el Centro de Salud Puerto Sur este miércoles a las 13,00 horas, y a la misma hora pero el jueves 16 en el Centro de Salud de Conil.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha señalado que trabaja incansablemente contra esta lacra y cuenta con diversos instrumentos de lucha incluidos en su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la creación de la figura del 'profesional guía'; la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; atención psicológica durante el tiempo que sea necesario; o la formación a la plantilla para hacer frente ante episodios de violencia.