Landaluce dice que la situación "no tiene vuelta atrás" pero que seguirá "trabajando" por Algeciras hasta la moción

José Ignacio Landaluce durante un Pleno en el Ayuntamiento de Algeciras. - NONO RICO/EUROPA PRESS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha insistido en su inocencia, en que no tiene "ni un solo papel del juzgado" sobre las denuncias que lo acusan de agresión sexual y ha reconocido que con la presentación de la moción de censura, por parte de PP y Vox este mismo miércoles, "la situación no tiene vuelta atrás" porque la tiene "perdida", aunque seguirá en el cargo "trabajando" hasta ese día "por respeto a los vecinos", que lo eligieron.

"Soy inocente", es lo primero que ha defendido Landaluce en una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, para posteriormente insistir en que "ningún juzgado" le ha mandado "un solo papel", por lo que ha culpado a la prensa de la situación, diciendo que "un periódico dice que te han denunciado en un juzgado y a partir de ahí todo el mundo se posiciona, ya eres denunciado, estás siendo juzgado y además condenado, sin haber recibido ni un solo papel del juzgado".

"Yo no sé si hay una o dos denuncias, ni dónde están, ni si son verdad. Ningún documento me ha llegado y eso me produce mucha indefensión, eso es una injusticia", se ha quejado el alcalde, que ha argumentado la situación en que "estamos en época electoral y creo que se han puesto nerviosos y han dicho, pues nada, hay que quitarnos todos los problemas que tengamos".

En cuanto a la situación actual, con tres concejales nada más junto a él en el equipo de gobierno tras haber abandonado el gobierno 12 de los ediles del PP, Landaluce ha manifestado que están "trabajando y llevando todas las cosas para delante". Así, ha señalado que en la mañana de hoy han aprobado cuestiones de gobierno y "hasta he casado".

Con la moción de censura en el horizonte, el alcalde ha reconocido que la situación "no tiene vuelta atrás". "Mientras llega o no llega voy a seguir trabajando, y no por apegarme al sillón, que yo no tengo ninguna necesidad de estar pegado al sillón, sino por respeto a mis vecinos, que han votado más que nunca a alguien, y ese alguien, sin lugar a dudas, sea este equipo y encabezado por mí como alcalde", ha manifestado.

Además, ha insistido en que siente "mucha pena y lástima" por lo que está "sufriendo", que a su juicio es un "acoso y persecución" en el que "el PSOE lleva un año y medio", recordando que presentó una denuncia en el Supremo "y a los 26 o 29 días fue archivada por la Fiscalía del Supremo, pero es una campaña de acoso y de amenazas".

Sobre las denuncias presentadas --dos en una semana-- Landaluce ha insistido en que no tiene "ningún papel de ningún juzgado", aunque no obstante ha defendido su inocencia asegurando que "presentado o no presentado en un juzgado esas denuncias, eso es mentira, soy inocente pero para cuando lo demuestras, si es que se ha presentado en un juzgado, pasan meses o años y con los titulares ya al final estás condenado, cumpliendo ya la pena".

Por otra parte, en relación a la postura del PP, el que era su partido hasta hace un año, Landaluce ha afirmado que "no es lógico", insistiendo en su argumentación de no estar de acuerdo en que "si dicen periodistas que te han denunciado, tienes que dimitir". "Entiendo que se tiene que ir primero a ver si hay algo en un juzgado, que es que yo todavía no lo sé, no tengo un solo papel, nadie ha mostrado nada, entonces, es para estar rabioso, para estar preocupado".

Finalmente, en cuanto a que su sucesor en la Alcaldía tras la moción de censura sea el que hasta este lunes ha sido su primer teniente de alcalde Landaluce ha criticado que "desde Cádiz han puesto lo que hay que hacer en Algeciras y no está bien". "Es una pena que seamos unos mandados", ha concluido.