Landaluce no aclara su futuro tras pedir el PP que dimita de alcalde de Algeciras: "Quieren mi muerte política y social"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, no ha aclarado su futuro ante la petición de que abandone la Alcaldía de gran parte de los concejales del PP que hasta el momento forman parte de su equipo de gobierno --12 de 15-- y, tras asegurar que se ha enterado "por la prensa" de las dos denuncias contra él por presuntas agresiones sexuales, ha afirmado que seguirá intentando luchar por los vecinos de la ciudad. "Todos contra mí, qué casualidad que no me den la presunción de inocencia, quieren mi muerte política, mi muerte social", ha manifestado.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press, Landaluce ha comenzado asegurando que se ha enterado "por la prensa" de las dos denuncias presentadas contra él, así como que no le ha llegado "ni un solo papel de ningún juzgado" y que tiene las "pruebas para demostrar que es falso".

"Tengo las pruebas en mi teléfono de que esto es falso y seguiré luchando por demostrar mi inocencia", ha asegurado el alcalde, que ha afirmado que "no es fácil luchar contra los medios y las noticias y los titulares, pero yo lo voy a hacer".

En este sentido, ha aseverado que lo va a hacer "con la sensatez de presentar pruebas en el juzgado y después pedir daños y perjuicios a los que me están haciendo daño". Además, ha añadido que perseguirá al PSOE y que luchará por la "presión" que a su juicio le están haciendo desde el PP.

"Perseguiré tanto al PSOE, que con toda la basura que tienen tratan de que yo también sea parte de la basura, y voy a luchar también por la presión que se está ejerciendo desde mi partido y mis compañeros, los concejales, algunos de ellos no todos, que llevamos 16 años trabajando codo con codo y me exigen que me vaya de la Alcaldía", ha manifestado.

"Qué casualidad que todos pidan la Alcaldía, el Ayuntamiento, qué casualidad que todos no me den la presunción de inocencia, quieren mi muerte política, mi muerte social, algunos tal vez algo más aún", ha afirmado Landaluce, que ha asegurado que va a demandar justicia en el juzgado y cuando demuestre su inocencia actuara "contra todos" los que a su juicio le han hecho daño.

A partir de ahí, Landaluce ha asegurado que "Algeciras es muy importante", que es su "razón de ser" desde que tenía 23 años, que se ilusiona o se entristece con cada alegría o penas de sus vecinos y que por eso, para él "siempre ha sito tan importante luchar por y para Algeciras y sus vecinos". "Seguiré intentándolo, pero qué difícil me lo han puesto, todos contra mí", concluye su intervención.