Laura Román, candidata de 100x100 Unidos en Cádiz el 17M: "No queremos ocupar un sillón sino pelear por y para Cádiz"

Archivo - Laura Román, candidata de 100x100 Unidos por Cádiz, junto a responsables de la nueva formación en una imagen de archivo. - 100X100 UNIDOS - Archivo

CÁDIZ 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las próximas elecciones andaluzas, fijadas para el 17 de mayo, se celebrarán con la concurrencia de nuevos partidos, como 100x100 Unidos, una formación que nace del municipalismo para "dar voz" a la provincia de Cádiz en el Parlamento y cuya cabeza de lista será Laura Román, actual teniente de alcalde en Chipiona.

Ella será la que lidere a esta nueva formación, que aspira a alcanzar los dos parlamentarios, número que le otorgan encuestas internas, y ser así "llave" del próximo gobierno si son necesarios apoyos, todo ello con el convencimiento de que no buscan "ocupar un sillón" sino "pelear por y para Cádiz".

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha lamentado que la provincia ha estado "olvidada" por los actuales representantes políticos en la Cámara andaluza, que no han "peleado suficiente" por las infraestructuras y servicios que demanda la ciudadanía gaditana.

Para estos nuevos comicios, 100x100 Unidos ofrece a los votantes gaditanos "una voz nueva" para Cádiz en el Parlamento, contando con el bagaje de haber llevado a cabo la gestión municipal de muchas localidades de la provincia, al contar en el equipo fundacional a los alcaldes de La Línea de la Concepción, Chipiona y Los Barrios, además de la alcaldesa de Benaocaz, Olivia Venegas, que era hasta ahora la última concejala de Ciudadanos de Cádiz, y medio centenar de concejales.

"Nuestro partido se presentó oficialmente en octubre de 2024 en Cádiz capital, no es un partido que haya surgido en un despacho ni de una estructura nacional, no tenemos jefes por encima, y somos la suma de los partidos localistas que llevamos años trabajando en nuestros municipios y que ahora queremos dar este paso", ha explicado Román sobre su capacidad para dar el salto a la política andaluza.

Entre sus motivaciones para ello están "la defensa de Cádiz" y "la exigencia de más inversiones y más oportunidades para todos los gaditanos y gaditanas", considerando que quienes representan actualmente a la provincia en el Parlamento andaluz no han hecho el trabajo necesario para mejorar esta tierra.

"Si en este caso el trabajo se hubiera hecho con el interés de mejorar nuestra provincia, está claro que no tendría que estar 100x100 Unidos", ha lamentado la candidata por Cádiz, asegurando que hay "varias problemáticas que durante estos años atrás no han hecho en absoluto nada" ni se ha puesto "remedio" y de ahí que la formación haya optado por dar este paso y representar ellos los intereses de la ciudadanía gaditana.

Laura Román, que por el momento continúa como teniente de alcalde en Chipiona, desarrolla su labor con ocho delegaciones municipales a su cargo, pero eso no la ha limitado para encabezar este nuevo partido, que mira como referente a los concejales de La Línea 100x100 en Diputación de Cádiz, el partido de Juan Franco, que con su pacto con el PP en esta institución han atraído políticas e inversiones para la localidad linense.

"Nosotros también queremos estar en el Parlamento Andaluz para abrir también las posibilidades a la provincia de Cádiz", ha aseverado.

100x100 Unidos competirá con los votos de formaciones con experiencia como PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, cuyo candidato, José Ignacio García, se presenta por la circunscripción de Cádiz. A pesar de esta competitividad, la candidata ha señalado que tienen un programa con objetivos propios centrados en Cádiz, e incidiendo en que a pesar de la trayectoria de estos partidos, las reivindicaciones que han hecho "no han servido para nada porque Cádiz sigue estando igual". "Nuestra intención es llegar ahí y reivindicar y exigir todo lo que corresponda, porque de verdad que estamos bastante mal", ha apostillado.

Entre las propuestas ha avanzado la reclamación de mejoras de infraestructuras y conexiones para la provincia, como el proyecto de un tren que una toda la costa gaditana, el cual "lleva 40 años en un cajón" y que desde 100x100 Unidos quieren desempolvar para fomentar el transporte sostenible y las comunicaciones dentro del propio territorio, todo ello, ha aclarado, si es viable, con la posibilidad de plantear "alternativas" en caso contrario.

El problema de la vivienda, del sistema sanitario o de la educación pública en Cádiz, son otros de los temas que esta formación quiere poner sobre la mesa andaluza, con la intención de que la provincia se equipare a otras de la región y que no esté "a la cola".

Pero para ejecutar todo esto, será necesario llegar a pactos una vez se conforme la Cámara y si logran su objetivo de obtener representatividad en el Parlamento. Así con todo se han negado a firmar "cheques en blanco", defendiendo que un posible apoyo tendrá que venir con la aceptación de las propuestas que hagan al partido que aspire a gobernar Andalucía.

"Hemos gobernado con Izquierda Unida y con PP en otras poblaciones. Lo que nos importa no es con quién pactemos, sino lo que consigamos para la provincia. No voy a firmar un cheque en blanco", ha reiterado.

Laura Román ha manifestado que inicia este proceso electoral con "ilusión y responsabilidad" pero también "con vértigo" por pasar de lo local a lo regional para llevar las necesidades de Cádiz hasta el Parlamento, un camino que no hará sola, aunque el partido aún no ha elegido a las personas que la acompañarán durante la campaña electoral. Eso se anunciará previsiblemente, según ha avanzado, el próximo 18 de abril.