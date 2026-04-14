Loles López, sobre el barómetro del Centra: "Hay una mayoría que quiere gestión, moderación y estabilidad"

Archivo - La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias y Igualdad, Loles López (Fotografía de Archivo) - JOAQUÍN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PP-A por Huelva y consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha manifestado, sobre los datos que arroja este martes el barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), que hay una mayoría de andaluces que "quiere gestión, moderación y estabilidad".

En declaraciones a los medios de comunicación en Jerez de la Frontera (Cádiz), Loles López se ha pronunciado así tras conocerse este martes el barómetro del Centra, que señala que el PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 57 diputados las elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que obtendría el 42,8% de los votos y una ventaja de 21,8 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 21% de los sufragios y caería hasta los 26-27 escaños.

"A nosotros lo que nos toca es seguir trabajando con la misma ilusión con la que lo estamos haciendo, porque no hay nada más bonito que trabajar por Andalucía", ha señalado Loles López.



