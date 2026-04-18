Más de 13.800 cruceristas desembarcan hasta el lunes en el puerto de Cádiz

Un crucero anclado en el Puerto de Cádiz. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Cádiz va a recibir entre este sábado y el próximo lunes 20 de abril a más de 13.800 cruceristas, dentro de las 41 escalas que se prevén para este mes en los muelles gaditanos.

Así, en la jornada del sábado han desembarcado en Cádiz a unos 6.000 turistas a bordo de los cruceros 'Costa Favolosa', 'Celebrity Equinox' y 'Sea Cloud II', según datos del Ayuntamiento de Cádiz y de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, recogidos por Europa Press.

En concreto, el 'Costa Favolosa' lo ha hecho con unos 3.000 pasajeros a bordo, el 'Celebrity Equinox' con 2.900 y el 'Sea Cloud II' con unos 79 cruceristas.

El domingo 19 de abril serán dos cruceros los que harán escala en el puerto gaditano, llevando a bordo a más de 2.400 pasajeros. El crucero 'Norwegian Gem' tocará tierra con el grueso de visitantes, 2.300, mientras que el 'Emeral Sakara', lo hará con unos 100 turistas.

El lunes 20 de abril harán escala tres cruceros con 5.390 pasajeros. Se tratan de los cruceros 'Norwegian Down', 'Vasco de Gama' y de 'Wind Surf'. En concreto, el primero de ellos llegará con unos 4.000 crucertistas, el segundo con 1.000 y el tercero con 310 aproximadamente.

Hasta el 30 de abril, el puerto de Cádiz espera otras 16 escalas, cumplimentando así las 41 que están previstas este mes.