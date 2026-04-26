Más de 5.500 turistas llegan el lunes al Puerto de Cádiz en cuatro cruceros, sumando 37 escalas en abril

Un crucero anclado en el Puerto de Cádiz. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de la Bahía de Cádiz va a recibir este lunes 27 de abril a más de 5.500 turistas de distintas nacionalidades, que llegarán a bordo de los cuatro cruceros que harán escala en el muelle gaditano en esta última semana del mes, acumulando hasta ese día un total de 37 escalas en abril.

Según datos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, consultados por Europa Press, tras estos cuatro cruceros, el puerto espera a otros cuatro barcos entre el martes y el jueves, último día del mes de abril, sumando así un total de 41 escalas.

Respecto al lunes, 27 de abril, harán escala en la ciudad de Cádiz cuatro cruceros, en concreto el 'Queen Mary 2', 'Viking Sky', 'Aidablu' e 'Ilma'.

Entre el 'Queen Mary 2' y el 'Aidablu' atraerán a la enorme mayoría de turistas, con 2.370 y 2.170 pasajeros, respectivamente. En el primer caso, los visitantes serán de nacionalidad estadounidense, llegando a las 09,00 y partiendo a las 18,00 horas hacia Southampton, en Reino Unido. Por su parte, el 'Aidablu' llegará a las 12,00 horas de la mañana del lunes y zarpará sobre las 21,00 horas.

Los otros dos cruceros que se esperan en esa jornada lo harán con menor número de pasajeros, como el 'Viking Sky', con capacidad para 930 turistas, y el 'Ilma', un superyate de lujo que traerá a 170 visitantes.