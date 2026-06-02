Más de diez años de cárcel a un acusado de intentar alijar 482 kilos de cocaína por el Puerto de Algeciras

Archivo - Fachada de la sede del TSJA. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a diez años y medio de cárcel a un acusado de pertenecer a una "organización criminal" que hizo llegar 482 kilos de cocaína al puerto de Algeciras en dos contenedores en el año 2023 que fueron interceptados tras una investigación y seguimiento policial. Además, ha sido condenado también a una multa de 65 millones de euros.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos se remontan al año 2023, entre mayo y agosto, cuando fruto de unas investigaciones previas de la Policía Nacional de la Costa del Sol y Vigilancia Aduanera, se tuvo conocimiento de que dos personas --el acusado y otro más también condenado con más de seis años y de nacionalidad colombiana-- formaban parte de un conjunto de personas dedicado a la introducción en España de cocaína a través del puerto de Algeciras.

Así, tras un seguimiento realizado, con incluso la infiltración de agentes en la trama, se tuvo conocimiento de la llegada al puerto de Algeciras de un contenedor con más de 320 kilos de cocaína procedente de Brasil, con sacos de palomitas de maíz, que hacía trasbordo en Algeciras y cuyo destino era Argelia. Finalmente, el alijo fue interceptado.

Posteriormente, en julio, se comenzó a preparar la llegada de otro cargamento de cocaína en una nuevo contenedor, esta vez con 160 kilos, con carga legal de palets de madera. El contenedor con la carga pactada fue interceptado el dos de agosto en el puerto de Algeciras.

Por todo ello, el acusado, que ya contaba con una sentencia firme de cuatro años y medio de un juzgado de Zaragoza por los mismos delitos, fechada en 2021 aunque suspendida por cinco años, ha sido condenado a nueve años de cárcel por un delito contra la salud pública, con reincidencia, además de a un año y medio por pertenencia a organización criminal.

Una vez condenado por la Audiencia Provincial de Cádiz su defensa presentó recurso en el TSJA alegando vulneración de las garantías en el proceso, señalando que con anterioridad a la solicitud elevada por la Udyco a la Fiscalía para que autorizase la intervención de agentes encubiertos, la Policía venía ya llevando a cabo el contacto y la relación con los investigados durante un periodo incluso de meses, poniendo en práctica "una actividad encubierta", lo cual ha sido rechazado por el alto tribunal andaluz.

El segundo acusado, colombiano afincado en España de manera irregular y cuyo papel era el de la persona que constataba que se había hecho la entrega de la droga --denominado en el argot como notario--, también fue condenado por los mismos delitos a seis años y medio de cárcel, aunque se ha conformado con la condena y no ha presentado recurso.