Detenido un menor en Jerez por atacar a la Guardia Civil durante una concentración ilegal de motos

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a un menor de edad e investiga a un adulto por presuntamente atentar contra varios agentes en el transcurso de una concentración ilegal de motos que se produjo en octubre del año pasado en el municipio de Jerez de la Frontera.

El Instituto Armado ha informado en una nota sobre esta detención tras una investigación que se inició en octubre de 2025 después de que los asistentes a esta concentración lanzasen piedras contra los vehículos policiales cuando estos trataban de disolverla.

En ese evento ilegal, realizado en una vía de servicio paralela a la autovía A-382 en Jerez, se realizaron carreras ilegales, acrobacias como caballitos, derrapes y acelerones de gran velocidad, todo ello poniendo en riesgo la integridad física de los propios conductores y de más de 150 espectadores que se agolpaban en los márgenes de la vía sin ningún tipo de separación con los coches.

Todo ocurrió el pasado mes de octubre cuando varios guardias civiles se desplazaron tras recibir el aviso de la celebración de estas carreras en las explanadas de aparcamientos frente al circuito de velocidad de Jerez. Allí se comprobó que numerosas motocicletas estaban realizando maniobras temerarias frente a más de un centenar de personas.

Los agentes identificaron a varios motoristas, momento en el que varios comenzaron a lanzar piedras contra ellos y sus vehículos, lo que provocó daños en los coches oficiales. Además, muchos participantes increparon con amenazas e insultos el trabajo de los agentes mientras se amparaban en sus rostros ocultos por pasamontañas y cascos, e incitaban a los presentes a que se enfrentaran a los agentes.

Tras estos hechos, la Guardia Civil inició una investigación para la identificación plena de los agresores, culminando con la detención de un menor de edad y la investigación de otro adulto, que actualmente se encuentra en prisión por delitos de atentado a agentes de la autoridad, desórdenes públicos y conducción temeraria. También ha sido intervenida una de las motocicletas utilizadas.

Estas concentraciones de motos se convocan a través de redes sociales y atraen a numerosos jóvenes que realizan de forma temeraria carreras ilegales y acrobacias que ponen en riesgo su integridad física y la del público.