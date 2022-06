La misión, Los sumisos, Pachamama y Los ultraortodoxos, premiados en la gran final del COAC del Carnaval de Cádiz

CÁDIZ, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La chirigota La misión; la comparsa Los sumisos; el coro Pachamama y el cuarteto Los ultraortodoxos de los callejones cardoso han obtenido el imer premio, en sus respectivas categorías, en la gran final del Concurso Oficianl de Agrupaciones del Carnaval (COAC).

El fallo del jurado del COAC 2022 se ha dado a conocer pasadas las 8,15 horas de este sábado tras una final de casi 12 horas. La secretaria, Carmen Castiñeira, ha entonado el tradicional 'En la ciudad de Cádiz' para dar lectura del veredicto del jurado en esta edición especial de 2022.

El reparto de premios ha sido el siguiente: En coros, en el primer puesto ha quedado Pachamama, seguido de Químbara; Los babeta, y Tierra y libertad, con un accésit para Carrera oficial.

En la modalidad de cuartetos, el máximo reconocimiento del jurado ha recaído en Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso, mientras que en segunda posición ha quedado Al edén que le den, con un accésit para Esto está empetao

En comparsas, ha ganado la agrupación Los sumisos; en segunda posición ha quedado Después de Cádiz, ni hablar; el tercer puesto ha sido para Los renacidos y el cuarto lugar ha correspondido a la comparsa We can do... Carnaval!. La boquita prestá ha obtenido un accésit por parte del jurado.

Por último, en chirigotas, La misión (El evangelio según Santander) ha sido la que ha logrado una mayor puntuación, seguida de Los caraduras de Cai; Los cuarentenas principales y Aquí huele a verdín, mientras que el accésit ha sido para Los Paco Alga.

El jurado oficial del COAC en su categoría de adultos ha estado presidido por Ana Barceló Calatayud, con Carmen Castiñeira Ruiz como secretaria y José Luis Madueño García como asistente de palco. Han ejercido como vocales Alicia Arlandi Salmerón, Jesús Espiñeira Garrido, Charo Gil Sacaluga, Humberto González Aguilera, Inés Migueles Pájaro (comparsas y coros), Toñi Castro López, Nazaret Jiménez Díaz, María del Carmen Neto Morales, María José Serrano Muñoz (chirigotas y cuartetos), Francisco Javier Ramírez Muñoz (chirigotas) e Inmaculada Serrano Muñoz (cuartetos. Carlos Benot Santiago (coros) y Carlos Mera Cantillo (comparsas) han actuado como vocales suplentes.