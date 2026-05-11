Moeve clausura el Campus de la Energía tras la visita al Parque Energético San Roque (Cádiz) con 2.040 estudiantes

Campus de la Energía con el IES Isla Verde Algeciras. - MOEVE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

Moeve ha cerrado esta edición de su programa educativo Campus de la Energía sobre el sector energético, diseñada por profesores andaluces que persigue familiarizar a alumnos y docentes de Segundo Ciclo de ESO, Bachillerato y Módulos Formativos con el mundo de la energía, la seguridad, la sostenibilidad y transición ecológica de manera ágil y amena. Este año han visitado las instalaciones del Parque Energético San Roque (Cádiz) un total de 2.040 alumnos de las provincias de Cádiz y Málaga y 140 profesores pertenecientes a 53 centros educativos.

En una nota, Moeve ha explicado que la iniciativa consta de una serie de lecciones y ejercicios a través de la web del Campus de la Energía que se realizan en el aula bajo la dirección de los profesores y de una visita al Parque Energético San Roque. En esta edición del Campus de la Energía, estas sesiones sobre el sector energético en las instalaciones industriales han terminado con el IES Torre Almenara de Estepona (Málaga). El objetivo de este programa didáctico de Moeve es dar a conocer a los estudiantes la evolución de la energía a lo largo de la historia de la humanidad y conectar con la cadena de valor de Moeve.

La compañía, según ha indicado, enseña el impacto y la aplicación del crudo y sus derivados en la vida cotidiana, además de la apuesta por la transición energética a través de la Estrategia 2030 Positive Motion, mediante la cual se van a invertir hasta 8.000 millones de euros para convertirse en líder en movilidad sostenible, hidrógeno verde y biocombustibles avanzados en España y Portugal, poniendo a los clientes en el centro de la actividad y ayudándoles en su descarbonización.

El compromiso y responsabilidad con las poblaciones donde se encuentra instalada Moeve también se aborda este programa, además de la seguridad de las personas, las instalaciones y los núcleos de población cercanos y el trabajo constante por la protección ambiental y la reducción de su huella en el entorno, según ha señalado Moeve.

Además, ha indicado que también se trata en el Campus de la Energía el compromiso de Moeve con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y se cuenta con un capítulo especial dedicado a la responsabilidad de la empresa hacía su profesionales, la conciliación y la diversidad e inclusión.

GANADORES

Una vez finalizado el programa formativo, se invita a los estudiantes a participar en un concurso, individual y colectivo, con proyectos relacionados con los aspectos sobre el sector energético abordados durante el Campus de la Energía.

Por su parte, el jurado, formado por el concejal de zona de Bahía del Ayuntamiento de San Roque, David Ramos, la ingeniera y profesional de Moeve, Alba Benítez, y la responsable de Corporate Affairs, Estrella Blanco, ha fallado ya los premios tanto de esta iniciativa como de la jornada de Humedales dirigido a alumnos de Primaria y que impulsa y gestiona fundación Moeve.

Así, el jurado ha seleccionado los proyectos de un total de 22 jóvenes por esfuerzo, innovación y creatividad a la hora de plasmar la transición energética y la biodiversidad de los humedales. Los alumnos Aranza Isabella Carrillo Romero, Almudena Rosa Cumbreras, Karam Gannaj Aarab, José Enrique Caballero Mazariego, Aarón Gálvez Aparicio, Eduar Vélez Garay y Leo Díaz Marichalar del IES Santo Domingo (Puerto Santa María-Cádiz), han resultado ganadores en la modalidad colectiva del concurso de proyectos del Campus de la Energía por su proyecto Parque Eólico.

El segundo galardón ha sido para el grupo formado por los estudiantes Lucía Carmona y Perséfone Ramírez del IES Doctor Rodríguez Delgado (Ronda-Málaga) por su proyecto Hidrolineras en Andalucía, mientras que el tercer puesto ha sido para Indira Gómez Tirado, Álvaro Núnez Contreras, Paula Pérez Ortega y Javier Vázquez Palacios del Colegio Nuestra Señora de los Milagros (Algeciras-Cádiz) por su proyecto Moevepoly.

Además, debido a la calidad de los trabajos presentados, el jurado ha decidido conceder un accésit al grupo formado por Liam Escolar Conde, Guillermo García Romero, Abel Rock Gaspar Edwards y Naira Espeso Aragón del IES Ramón y Cajal (Fuengirola-Málaga) por su proyecto Desarrollo de Biocombustibles y Combustibles Ecológicos. La modalidad individual de este concurso ha quedado desierta.

HUMEDALES

En lo que respecta al programa escolar Día Mundial de los Humedales de fundación Moeve ha resultado ganador del primer premio en la categoría de Dibujo Daniela Sánchez Arias del CEIP Carteia (San Roque-Cádiz), mientras que el máximo galardón en la modalidad de Fotografía se lo ha llevado Leonor Calero del CEIP Puertoblanco (Algeciras-Cádiz).

El segundo y tercer puesto del concurso de Dibujo han sido para Julia Calderón Espada del CEIP Providencia Sagrado Corazón (San Roque-Cádiz) y Mercedes Álvarez Gález del CEIP Puertoblanco.

En el caso del certamen de Fotografía, Leire Fernández Aguilera del CEIP Cristo Rey (Jimena de la Frontera-Cádiz) ha quedado en segunda posición, mientras que el tercer puesto ha quedado desierto.

Por su parte, Estrella Blanco ha destacado que "el valor de estas iniciativas es el educativo y formativo". "Estos programas sirven a los estudiantes para complementar su formación y saber más sobre la energía del presente y la que está ya a las puertas y también sobre la importancia de conservar los humedales, pero estos premios sirven también para poner de manifiesto el buen trabajo de aquellos alumnos que han ido un poco más allá en su implicación y aprendizaje en estos programas", ha concluido.