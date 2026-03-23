Moeve invierte 13 millones en su parada para mejorar la eficiencia y seguridad del Parque Energético San Roque (Cádiz)

Archivo - Operarios de Moeve en el Parque Energético San Roque, en la provincia de Cádiz. - MOEVE - Archivo

SAN ROQUE (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

Moeve ha terminado su parada en el Parque Energético San Roque, en la provincia de Cádiz, que ha supuesto una inversión de 13 millones de euros en mantenimiento y adquisición de nuevos equipos y un periodo de trabajo de 35 días, mejorando en este periodo la eficiencia y seguridad de estas instalaciones.

Los proyectos se han ejecutado de forma efectiva y colaborativa entre el personal propio de Moeve y en torno a 1.200 profesionales de más 44 empresas auxiliares, principalmente del Campo de Gibraltar, aunque también ha sido necesario el apoyo de empresas de otros puntos del territorio nacional e internacional, como ha indicado la compañía en una nota.

El escenario en el que se ha desarrollado la parada ha estado marcado por las dificultades sobrevenidas por la emergencia meteorológica en la provincia de Cádiz en los meses de enero y febrero, resaltando que pese a ello "se ha garantizado el cumplimiento de los niveles de seguridad exigidos".

El director del Parque Energético San Roque, Rosendo Rivero, ha explicado que con esta parada se ha avanzado en "la eficiencia" de las instalaciones del Parque Energético San Roque, poniendo en valor "la sostenibilidad de las operaciones".

"La coordinación previa con las empresas auxiliares, junto con un riguroso control de las tareas diarias, han resultado esenciales para garantizar la seguridad de las personas, las instalaciones y el entorno", ha aseverado.

Además de inspecciones reglamentarias y de varios proyectos de mejora de la eficiencia energética, se han llevado a cabo otros trabajos de magnitud como la renovación de catalizadores, reparación de equipos críticos, tareas de limpieza y mejoras del rendimiento productivo de varias unidades. En total se han intervenido más de 390 equipos en el centro industrial.

Moeve ha indicado que realiza periódicamente paradas programadas de sus unidades en las que se efectúan labores de mantenimiento intensivo e inspecciones que permiten a la compañía garantizar la seguridad, la eficiencia y el cumplimiento normativo en sus activos industriales.