Montero agradece la "capacidad de integración" interna para que PSOE-A concurra con listas "serias" para "ganar" el 17M

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, interviene ante el Comité Director reunido en Cádiz. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

CÁDIZ 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha definido este viernes como "serias y comprometidas" las listas con las que su partido va a concurrir a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo con el objetivo de "ganar" en las urnas para "cambiar" la situación de la comunidad, y ha agradecido la "capacidad de diálogo y de integración" de los secretarios generales de las agrupaciones provinciales para diseñar dichas candidaturas.

Así lo ha trasladado la dirigente socialista durante su intervención ante el Comité Director, máximo órgano del PSOE-A entre congresos, reunido este viernes por la tarde en Cádiz para validar las candidaturas con las que el partido concurrirá a las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

La reunión, prevista inicialmente para las 17,00 horas, ha comenzado con más de una hora de retraso y tras negociaciones de última hora entre las direcciones regional y provincial de Cádiz que han permitido mantener finalmente como cabeza de lista por dicha circunscripción al secretario de Organización de los socialistas gaditanos, Juan Cornejo, dejando también al coordinador del área de Comunicación Política y Formación de la Ejecutiva del PSOE-A, Fernando López Gil, como número tres.

De esta manera, el Comité Director --que en la reunión de este viernes ha estado presidido por el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres-- ha recibido de la Comisión Regional de Listas el dictamen sobre las candidaturas sin cambios en los números uno de las ocho circunscripciones respecto a las propuestas remitidas por las ejecutivas provinciales.

De esta manera, se mantienen como cabezas de lista José Nicolás Ayala por Almería, Juan Cornejo por Cádiz, Silvia Mellado por Córdoba, Olga Manzano por Granada, María Márquez por Huelva, Francisco Reyes por Jaén, Josele Aguilar por Málaga, y la propia María Jesús Montero al frente de la candidatura por Sevilla.

La dirigente socialista no se ha referido al caso concreto de Cádiz en su intervención, pero sí ha apelado a la "unidad" y a "dedicar el menor tiempo posible a las cuestiones orgánicas, que son necesarias, pero que no son más que un instrumento para realmente hacer lo que tenemos que hacer, que es conquistar el corazón de los andaluces" en la calle, según ha manifestado.

La líder del PSOE-A ha defendido que su partido concurrirá a estas elecciones "con unas candidaturas serias, comprometidas y preparadas para ser capaces" de dar una "batalla que tiene como único objetivo virar, cambiar, dar un nuevo horizonte a toda la ciudadanía, especialmente en lo relativo a lo que para ellos es su día a día, los servicios públicos", según ha remachado.

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