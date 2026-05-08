Moreno alerta de una "verja invisible" financiera en Gibraltar si no hay armonización fiscal

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno (d), participa en el turno de preguntas formuladas por el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón (i), dentro del ciclo electoral organizado por la a - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha advertido este viernes de que puede generarse una "verja invisible" desde el punto de vista financiero en Gibraltar, pese a la eliminación de la verja física, si no se produce una armonización fiscal entre el Peñón y la comarca campogibraltareña.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante su intervención, en Cádiz, en el ciclo electoral organizado por Europa Press Andalucía con motivo de las elecciones del 17 de mayo, en el que ha sido presentado por el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, y ha estado acompañado por el cabeza de lista del PP por la provincia y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y por el alcalde de la ciudad, Bruno García.

Ha manifestado que en la negociación sobre el acuerdo de Gibraltar --que elimina la Verja, garantiza la libre circulación de personas y mercancías y establece un marco de cooperación fiscal, medioambiental y social, manteniendo intacta la posición española sobre la soberanía-- se tenía que haber contado de una manera mucho más directa y mucho más efectiva con los ayuntamientos de la comarca del campo de Gibraltar y con la Junta de Andalucía, de manera que tendríamos que "haber sido unos actores importantes y determinantes".

Ha señalado que si bien la negociación es competencia del estado, la Junta y los ayuntamientos de la zona tendrían que haber estado "informados puntualmente", pero ha sido "a última hora cuando ya se había cerrado todo".

Moreno ha manifestado que quitar la verja facilita a más de 10.000 trabajadores andaluces, sobre todo del campo de Gibraltar, que puedan entrar y salir con mucha más facilidad y con mucha más operatividad y permite un "proceso de integración que se tiene que hacer de igual a igual".

Ha advertido de que si los instrumentos fiscales que tiene Gibraltar no son los mismos que los de la comarca, va a existir una "verja invisible, que es una verja financiera, económica y de renta, que es la que tenemos que romper" con una homogeneización de la fiscalidad.

Juanma Moreno ha abogado por que haya un estatuto especial para el Campo de Gibraltar, para que tenga también "un trato fiscal especial toda esa zona que está afectada por una singularidad, que es tener una colonia en Europa".