Muere un motorista tras chocar contra un camión de la basura en Jerez (Cádiz)

Archivo - Una de las salas de coordinación de emergencias del 112. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

Un motorista ha muerto en madrugada de este sábado, 30 de mayo, tras chocar contra un camión de recogida de basura en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el accidente se ha producido en la calle Beato Diego de Cádiz sobre las 3,37 horas.

Tal y como ha precisado la entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el motorista ha impactado contra un vehículo de recogida de residuos urbanos.

El servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha concretado que en el lugar del siniestro han intervenido efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, junto con agentes de Policía Local, quienes han comunicado el fallecimiento de la víctima que circulaba en moto, sin que haya trascendido la identidad de la misma.