Mueren un hombre y una mujer en un accidente de tráfico entre dos turismos en Medina Sidonia (Cádiz)

Lugar de un accidente de tráfico en Medina Sidonia (Cádiz). - 112 ANDALUCÍA

CÁDIZ 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer han fallecido en un accidente de tráfico registrado este pasado sábado por la noche en la A-2235, en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz), según ha informado en un comunicado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Pasadas las 22,30 horas de la noche de este sábado se atendieron en el teléfono de emergencias 112 varias llamadas que alertaban de la colisión frontal entre dos turismos en el kilómetro 3 de la carretera A-2235. Según los testigos, uno de los vehículos se salió de la vía e impactó frontalmente contra otro, ocupando la calzada.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de Bomberos y Mantenimiento de la Vía.

Fuentes sanitarias han confirmado al 112 que a causa del accidente han fallecido dos personas; en concreto, una mujer de 75 años de edad y un hombre de 36.

Pasada la medianoche, la circulación quedó normalizada tras la retirada de los vehículos y la limpieza de la vía.