El Museo de Cádiz acoge la muestra 'Mujeres en las Artes', un recorrido desde la prehistoria al siglo XX

Una mujer contempla parte de la exposición 'Mujeres en las Artes', elaborada por la Universidad de Cádiz (UCA) y disponible en el Museo de Cádiz - UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

CÁDIZ 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Mujeres en las Artes', elaborada por la Universidad de Cádiz (UCA), va a poder visitarse en el Museo de Cádiz hasta el 3 de mayo. Una iniciativa que ofrece un recorrido histórico desde la prehistoria hasta el siglo XX a través de las figuras de 13 mujeres artistas, seleccionadas por su relevancia y por la manera en que construyeron su imagen, su voz y su presencia en el mundo artístico.

El eje vertebrador de la exposición es el autorretrato, entendido no solo como un género artístico, sino también como una herramienta de afirmación personal, intelectual y social, como ha indicado la UCA en una nota.

La presencia de esta muestra en un espacio de referencia como el Museo de Cádiz supone "una oportunidad" para acercar al conjunto de la ciudadanía una propuesta que une investigación, patrimonio, igualdad y divulgación.

La exposición es una de las acciones diseñadas dentro del Plan de Divulgación de la Ciencia y del Conocimiento 2023-2024 de la Universidad de Cádiz. Así, gracias a la iniciativa de museo, la muestra cuenta con un nuevo formato expositivo adaptado a los espacios del mismo, que además suma a la pintora Victoria Martín Barhié, cuya obra se expone en la colección de la pinacoteca, entre las protagonistas.

Los responsables de la muestra han sido la profesora María del Castillo García como comisaria de la misma y el profesor José Ramón Barros como asesor científico. Ambos han explicado que el autorretrato permitió a estas creadoras "modelar la expresión de su propia identidad, reivindicar su independencia y proyectarse intelectualmente en la sociedad de su tiempo".

Contando con la colaboración del Instituto de Investigación en Estudios del Mundo Hispánico y del Grupo de Investigación HUM-726 de la UCA, además de diversos investigadores procedentes de esta y otras entidades, la exposición plantea una lectura renovada de la historia del arte centrada en las aportaciones de mujeres que durante siglos quedaron relegadas o insuficientemente reconocidas en los relatos tradicionales.

Este trabajo tiene como objetivo visibilizar el papel de las mujeres en las artes plásticas a lo largo de la historia y contribuir a reescribir la historia del arte desde una perspectiva más paritaria y global, como se ha indicado.

Para ello, reúne una selección de autoras y contextos históricos diversos que permiten observar cómo las artistas han utilizado su propia representación para afirmar su vocación, cuestionar los límites impuestos por su época y dejar constancia de sus inquietudes, conflictos y aspiraciones.

Además de su interés artístico e histórico, 'Mujeres en las Artes' posee una dimensión divulgativa y educativa, ya que invita al público a mirar el pasado con nuevos ojos y a reflexionar sobre las ausencias, silencios y desigualdades que han condicionado la construcción del canon artístico.

En este sentido, la exposición se presenta como una herramienta para fomentar el pensamiento crítico y para poner en valor el trabajo de investigadoras e investigadores que, desde distintas disciplinas y universidades, contribuyen a ampliar y matizar nuestra comprensión del legado cultural.