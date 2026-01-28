Navantia detiene los trabajos en el exterior de sus tres centros de la Bahía de Cádiz debido al temporal de viento

Archivo - Vista exterior de la entrada de los astilleros de Navantia en Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Navantia ha detenido en la mañana de este miércoles todos los trabajos en el exterior de sus tres astilleros en la Bahía de Cádiz debido al temporal de viento que azota a la provincia, donde se mantiene activa la alerta naranja por rachas de viento de componente oeste de hasta 90 kilómetros por hora.

Según han indicado fuentes de la empresa a Europa Press, la paralización de los trabajos en el exterior de los astilleros lo ha decidido el comité de emergencia de Navantia como consecuencia de los efectos del temporal en todo el litoral gaditano.

Además, aunque sí se mantiene el trabajo en oficinas y talleres, se ha restringido el paso de personas por los astilleros para mayor seguridad. Igualmente, Navantia mantiene activa la vigilancia en todos los talleres por si se viesen afectados por las fuertes rachas de viento.