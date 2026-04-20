La OPP51 comienza la campaña de pesca de atún rojo con la primera 'levantá' de la almadraba de Conil (Cádiz)

Archivo - Levantá de atunes en la almadraba de Conil. (Imagen de archivo) - OPP51 - Archivo

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Organización de Productores Pesqueros de Almadrabas (OPP51) ha comenzado oficialmente este lunes la campaña de pesca del atún rojo con la primera 'levantá' de la almadraba Punta Atalaya de Conil, a la que le siguen Zahara de los Atunes y Tarifa. Un barco con 29 ejemplares atunes rojos 100% salvajes, descargados en el Puerto de Barbate y directamente ronqueados.

En una nota, la OPP51 ha señalado que la totalidad de estos atunes llegan a su comercializadora exclusiva Gadira, encargada de su venta en fresco y ultracongelado a -60º tanto en sus tiendas físicas de Barbate y Conil, como a través de su canal de venta on line.

Por su parte, la directora gerente de la OPP51, Marta Crespo, ha celebrado este nuevo comienzo de campaña, "con el que se pone en marcha oficialmente una de las actividades más importantes que sostiene la comarca, tanto a nivel económico como social".

"El sector almadrabero representa un modelo de pesca artesanal, sostenible y milenario, profundamente arraigado en la identidad cultural y económica del litoral gaditano, se trata de un sector clave para la economía local de los municipios gaditanos, que genera empleo directo para unas 500 personas y alrededor de 6.000 indirectos", ha añadido.