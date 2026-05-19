El patrullero 'Medas' completa su misión de vigilancia y disuasión en aguas del Estrecho de Gibraltar y mar de Alborán

Una militar del patrullero 'Medas' de la Armada - LA ARMADA

CÁDIZ 19 May. (EUROPA PRESS) -

El patrullero 'Medas' de la Armada ha concluido una operación de presencia, vigilancia y disuasión en aguas del Estrecho de Gibraltar y en el mar de Alborán, en el que ha colaborado en tierra con el Regimiento de Artillería de Costa número 4 (RACTA-4) del Ejército de Tierra y ha mantenido un flujo constante de información con el Destacamento Naval de Alborán.

La Armada ha detallado en una nota que la coordinación con el RACTA-4 no solo blinda las fronteras, sino que apoya la preservación ecológica de la isla y la protección de la Red Natura 2000.

La actividad del patrullero se ha centrado en proteger los espacios marítimos de interés nacional mediante acciones estratégicas de vigilancia activa, monitorización de posibles actividades ilícitas, detección de unidades de interés, el aumento del conocimiento del entorno marítimo y la contribución a la seguridad marítima en coordinación con otras instituciones del Estado.

Durante su activación, el buque ha operado integrado en el Mando Operativo Marítimo (MOM), bajo el control operativo del Mando de Operaciones (MOPS).

El patrullero 'Medas' está integrado en la Fuerza de Acción Marítima (FAM) que, dentro de la flota, está formada por el conjunto de unidades que tienen por cometido principal prepararse para proteger los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional.

Con un enfoque integral, aseguran la cooperación permanente con los diversos organismos de la administración con competencias en el ámbito marítimo, contribuyendo a la acción del Estado en la mar.

El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional.

Se encuentra bajo el mando del almirante de Acción Marítima (Almart), el vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene sede en Cartagena (Murcia).

Integrados en el MOM, distintos buques de la Armada realizan, bajo control operativo del Mando de Operaciones, operaciones de presencia, vigilancia y disuasión, que son una herramienta para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía e interés, lo que permite incrementar el conocimiento del entorno marítimo, contribuir a su protección integral y también detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Diariamente, hay unos 850 militares de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes, que se desarrollan bajo control operativo del Mando de Operaciones.