Pescadores de Barbate (Cádiz) lamentan que los diputados no se interesasen en su visita por la flota artesanal

Representantes de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados este viernes 22 de mayo una visita oficial a una almadraba de Barbate (Cádiz). - SUMAR CÁDIZ

BARBATE (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz (Fecopesca), junto con la Cofradía de Pescadores de Barbate, han lamentado que la reciente visita de una representación de la Comisión de Pesca del Congreso al municipio barbateño, donde visitaron una almadraba local, no sirviera para que conocieran de primera mano la situación real que atraviesa la flota artesanal de la provincia de Cádiz.

En un comunicado, ambas entidades han considerado que, más allá de los encuentros institucionales, "hubiera sido fundamental abrir un espacio de escucha directa con los profesionales del mar, especialmente en un momento especialmente delicado para el sector pesquero del Estrecho".

En este sentido, Nicolás Fernández, secretario de Fecopesca, ha manifestado que el sector pesquero de la provincia "se siente contrariado por la falta de interés mostrada durante esta visita de la Comisión de Pesca" a Barbate, argumentando que sus representantes "únicamente han conocido una parte de la realidad pesquera de la provincia".

Así, ha advertido que se trasladará a Madrid "una visión incompleta de la situación real que atraviesa la flota artesanal de Cádiz", ya que "ninguno de sus representantes ha mantenido contacto directo con el sector", que como ha apuntado, "está sufriendo las consecuencias de múltiples factores que están comprometiendo seriamente su actividad y su futuro".

Para José Manuel Dávila, representante de la Cofradía de Pescadores de Barbate, es "una pena" que una representación de la Comisión de Pesca del Congreso visite su pueblo "y no haga por conocer de cerca el gran problema por el que pasa la flota artesanal de nuestra zona y las necesidades que padecemos".

Entre otras cuestiones, ha enumerado, "sufrimos la imposibilidad de poder realizar nuestro trabajo por culpa del alga asiática, además de un largo sinfín de condicionantes como la falta de especies, la masificación del atún rojo en nuestras aguas o la caída de hasta un 90% de las ventas".

Dávila ha añadido que esta visita "hubiera sido una gran oportunidad para recibir por parte de nuestro sector un baño de realidad", recordando que "son precisamente los responsables políticos quienes de una forma u otra están encargados de tomar decisiones que pueden marcar nuestro futuro de supervivencia".

Fecopesca y la Cofradía de Pescadores de Barbate han insistido en la necesidad de que las administraciones y representantes públicos mantengan una relación "más cercana" con el sector pesquero, "escuchando directamente a quienes viven del mar y afrontan cada día las consecuencias de una situación que amenaza la continuidad de la flota artesanal y de uno de los sectores históricos y estratégicos del litoral gaditano".

Ambas entidades han reiterado su disposición al diálogo y han esperado que unas futuras visitas institucionales permitan conocer sobre el terreno la realidad que atraviesa su sector.