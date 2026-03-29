Plataforma antidroga recuerda que la lucha contra el narco no es solo policial y reclama medidas sociales en Cádiz

Archivo - Los acusados por el hundimiento del pesquero Rúa Mar en 2020 cuando supuestamente transportaba un alijo de drogas durante el juicio celebrado en Algeciras en 2025. ARCHIVO. - Nono Rico (Europa Press) - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La provincia de Cádiz, y sobre todo, la comarca del Campo de Gibraltar son zonas donde la actividad del narcotráfico está presente y se permea a la sociedad, al contar en su entramado con muchos jóvenes y ciudadanos que ven en esta actividad ilícita una vía para prosperar, es por eso que desde las plataformas antidroga siguen insistiendo en la necesidad de implantar medidas sociales y económicas que ayuden a evitar esa salida.

"La lucha contra el narcotráfico no solamente se hace desde el plano policial", ha afirmado a Europa Press el presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar, Francisco Mena, quien ha aseverado que su entidad tiene "una hoja de ruta muy clara desde hace muchísimos años" respecto al desarrollo de esta comarca.

Ese Plan Integral para el Campo de Gibraltar, que el movimiento asociativo ha trasladado en innumerables ocasiones a partidos políticos y administraciones, es lo que de nuevo van a poner sobre la mesa en las reuniones que la plataforma antidroga va a tener con las formaciones que se presentan a las elecciones de Andalucía, fijadas para el 17 de mayo, y que se lo soliciten. Una ronda de reuniones que ya comenzó el pasado viernes con el candidato de Podemos Andalucía.

El plan se centra en iniciativas relacionadas con el fomento del empleo, de la formación y de la educación, entre otras medidas que se complementan con los operativos policiales que se desarrollan en la comarca para tratar de desactivar redes criminales.

"Después de tantos años, estamos viendo que aplicar solamente medidas policiales no surte efecto por lo que tenemos que intentar que la gente tenga al menos la oportunidad de elegir entre una vida honrada y una vida en el narcotráfico", ha explicado el representante de la plataforma antidroga, quien ha apuntado a esos barrios y ciudades gaditanas donde "hay mucha pobreza" y sirve de caldo de cultivo para estas redes criminales, que "se nutren de la pobreza, del paro y de la exclusión social".

Francisco Mena ha reconocido que con esto no se resolverá el problema del tráfico de drogas aunque concediendo que sí se podrá llevar "a unas tasas aceptables para la sociedad", donde la población pueda optar por "una vida honrada con un salario medio y salir del mundo del narco".