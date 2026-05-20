La playa de La Barrosa en Chiclana (Cádiz) recibe un aporte de arena de 50.000 metros cúbicos tras daños por borrascas

Archivo - Playa de la Barrosa en Chiclana de la Frontera. - 112 - Archivo

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La primera teniente de alcalde y delegada municipal de Playas en el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), Ana González, ha informado de que la playa de la Barrosa está recibiendo un aporte de arena de 50.000 metros cúbicos por parte de la Demarcación de Costas para hacer frente a los daños que se han producido por el tren de borrascas de los primeros meses de este año 2026.

La responsable municipal ha incidido en la importancia de realizar este aporte de arena en la Barrosa de cara al inicio de la temporada media-alta, apuntando a que Chiclana es "el primer municipio de la provincia en el que se desarrollan estas labores", como ha recogido el Ayuntamiento en una nota.

Previa a esta actuación, que ejecuta la empresa Drago, se hizo un estudio topográfico de toda la playa para conocer cuáles fueron las zonas más afectadas por el pasado tren de borrascas, especificándose que existe una cota media y que sobre ella se ha podido comprobar cuáles son las ubicaciones en las que debe realizarse ese aporte. Así, estas labores se están haciendo entre la primera y la segunda pista de la playa.

"La draga llegó procedente de Portugal el fin de semana, el dispositivo se montó en la jornada del lunes y desde el martes contamos con más arena, que se irá distribuyendo por la zona afectada", ha explicado la delegada municipal, destacando que estos trabajos durarán una semana aproximadamente.

Ana González ha señalado que se han puesto en marcha diferentes subvenciones por parte del Ministerio de Política Territorial, por el Ministerio de Agricultura y por parte de la Junta de Andalucía para hacer frente a los daños que se produjeron durante las borrascas.

Dentro de estas subvenciones se encuentran las vinculada a la infraestructura y a otros daños de la playa.

En Chiclana, ha explicado la edil, cuentan ya con una aprobada para otros daños en el término municipal por la Junta por un máximo de 582.000 euros, mientras que por parte del Estado hay una valoración económica previa de casi 14 millones de euros y una posterior, solicitada y pendiente de resolver, de unos 17 millones de euros también para todo el municipio.