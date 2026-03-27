Podemos aboga por impulsar "un verdadero plan integral para el Campo de Gibraltar" frente al narcotráfico

El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, atiende a los medios en La Línea de la Concepción (Cádiz). - PODEMOS ANDALUCÍA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Juan Antonio Delgado, ha reclamado la puesta en marcha de "un verdadero plan integral" para la comarca gaditana del Campo de Gibraltar frente al narcotráfico.

Juan Antonio Delgado se ha referido a esta cuestión en una atención a medios enmarcada en una jornada de trabajo en La Línea de la Concepción (Cádiz) con "una agenda apretadísima" de reuniones para "conocer la realidad y tomar el pulso a la situación" de dicha comarca a partir de "los problemas que los ciudadanos" les trasladan.

Entre dichas reuniones ha habido una con "una de las personas que más conoce de la zona del Campo de Gibraltar sobre narcotráfico", el presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar, Francisco Mena, a quien ha agradecido la coincidencia "en el diagnóstico y en el tratamiento" que plantean sobre dicha zona de la provincia de Cádiz, según ha agregado.

El representante de Podemos ha advertido de que la actividad del narcotráfico en Andalucía no se ciñe actualmente al Campo de Gibraltar, sino que también es "muy importante" en otros puntos como las provincias de Huelva y Almería, según ha citado, y en ese punto ha llamado a preguntarse "qué está pasando para que el narcotráfico siga en una situación incluso mucho más peligrosa" para quienes "luchan" contra él desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Juan Antonio Delgado ha advertido de que "el 'petaqueo' es el resultado de la prohibición de las 'narcolanchas'", porque quienes se dedican al narcotráfico "viven siempre, o muchas veces, por delante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el sentido de inventar otra cosa para seguir en este tráfico ilegal".

En este contexto, el candidato de Podemos ha sostenido que "el remedio" a esta situación es "un plan integral para el Campo de Gibraltar", y en ese punto ha recordado su condición de guardia civil para subrayar que ha conocido esta realidad tanto como agente del instituto armado como "ahora en la parte política", como representante de un partido político que, según ha remarcado, está "a favor de que se aumenten las plantillas de la Policía y la Guardia Civil, de que tengan más y mejores medios", así como de que "en los juzgados no haya montones de causas que lleven años y años" pendientes de resolución.

En todo caso, ha aseverado que "la solución viene de un verdadero plan integral para el Campo de Gibraltar", con "infraestructuras, planes de empleo, oportunidades para los jóvenes, educación, formación". "El diagnóstico está clarísimo, y lo que hace falta ya es poner el tratamiento para dar solución, dignidad a toda la zona del Campo de Gibraltar" y a las demás zonas "más afectadas", según ha agregado Juan Antonio Delgado.

"Si no hay un plan integral, si no hay condiciones sociolaborales, si no hay oportunidades para los jóvenes, si no hay buenas infraestructuras", se genera "un caldo de cultivo para que el narcotráfico haga su agosto", según ha advertido el candidato de Podemos a las elecciones andaluzas, que se ha comprometido a "poner en marcha un plan integral acorde para el Campo de Gibraltar y para todas las zonas donde el narcotráfico, no solo en la provincia de Cádiz, sino en toda Andalucía, tenga una incidencia especial".

