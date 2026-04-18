El PP pregunta al Gobierno por la playa de Los Caños en Cádiz y si va a realizar alguna acción para recuperar su estado

Archivo - Playa de Los Caños de Meca. - AYUNTAMIENTO DE BARBATE - Archivo

CÁDIZ 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha llevado al Congreso de los Diputados la situación de la playa de Los Caños de Meca, en Barbate (Cádiz), preguntando al Gobierno si va a realizar alguna acción extraordinaria para recuperar el estado de esa playa, además de preguntar por qué es inviable un dique u otro tipo de intervención de carácter más permanente en ese lugar.

En una pregunta al Gobierno con petición de respuesta escrita, recogida por Europa Press, el PP se interesa por saber también si existe algún ejemplo de acción similar que haya resultado útil y en qué se diferenciaría del caso de la playa de Los Caños de Meca.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre ya contestó el Gobierno sobre la situación de esta playa señalando que las diferentes realimentaciones llevadas a cabo han tenido una permanencia mínima, inferior a un año, así como que esas realimentaciones "no son estables sin la adopción de medidas de estabilización artificiales mediante diques, cuestión que huelga decir, es inviable".

Además, señaló que ya en agosto de 2024 se informó al Ayuntamiento de Barbate que "es ya más que conocido que el estado natural de la playa es el que tiene actualmente, como puede comprobarse de la serie de fotografías históricas aéreas existentes desde 1956". En este sentido, explicó que se trata de una playa confinada, y por tanto, estabilizada, pero con carácter meramente mareal.

"Esta playa siempre ha sido así, una playa mareal y cualquier aporte que se haga, como se viene demostrando, es absolutamente ineficaz", ha aseguró el Gobierno, que afirmó que "salvo pequeños cambios evolutivos, ha permanecido estable en las últimas décadas, siendo ésta y no otra su configuración natural", que "como todas las playas, tiene un perfil variable anual e interanualmente".