Cuca Gamarra presentando el Plan de Seguridad del PP en La Línea (Cádiz). - PP

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP y candidata al Congreso por La Rioja, Cuca Gamarra, junto al coordinador nacional de Emergencias del PP y diputado autonómico por Cádiz, Antonio Sanz, ha presentado en La Línea de la Concepción (Cádiz) el Plan de Seguridad del PP como un "compromiso para declarar la guerra al narcotráfico".

"Se acabó la desidia, el abandono y la incapacidad para dar paso al compromiso de Feijóo en la lucha contra el crimen organizado", ha señalado Gamarra, que ha exigido que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "nunca más se sientan solos y abandonados".

Así, ha explicado el Plan de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico del PP con 55 medidas y cinco líneas básicas que contemplan asumir la seguridad como "primera obligación" del Estado, reforzar la Justicia para que "vaya por delante del delito", asegurar que la "autoridad del Estado se ejerza en todo el territorio", dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de medios y protección legal suficiente, y garantizar el país como un lugar difícil para cometer delitos y el crimen organizado.

Gamarra ha defendido que "hace falta un Código Penal más duro, más firme y una Justicia más fuerte" y ha anunciado el compromiso del PP de endurecer las penas por tráfico de drogas y en la lucha contra la multirreincidencia, además de la puesta en marcha de una nueva ley de testigos protegidos y colaboradores para tener "instrumentos eficaces y agilizar la ejecución de sentencias".

Asimismo, ha reclamado una vez más la declaración de profesión de riesgo para policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones y personal de vigilancia aduanera, además de "retribuciones justas y aumento de plantillas". "Proteger a los que nos protegen significa buenas condiciones", ha afirmado Gamarra, que ha pedido también mejorar la protección legal de los agentes y reforzar su principio de autoridad.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha apuntado que "al crimen organizado no le duele la cárcel, le duele el bolsillo, el patrimonio", por lo que instado a "asfixiarlo" económicamente y ha apostado por un "decomiso más ágil y eficaz", además de por la intervención judicial de empresas, la creación de una unidad de inteligencia financiera como refuerzo al Sepblac y el fortalecimiento de la ORGA y de las unidades de intervención e investigación especializada

Gamarra ha criticado el "abandono absoluto de Sánchez y Marlaska a la seguridad de los españoles por no haber plantado cara al crimen organizado protegiendo, defendiendo y dando instrumentos a aquellos que nos protegen y fortaleciendo el Estado de derecho". "El narcotráfico y el crimen organizado ha ganado terreno" con este Gobierno, ha añadido.

Así, ha abogado por la creación de "unidades especializadas de carácter permanente, con suficientes medios y personal", además del refuerzo de las unidades de investigación y de intervención como los grupos de acción rápida, ha considerado "urgente y prioritaria" la declaración como zona de especial singularidad del Campo de Gibraltar, el litoral andaluz y el entorno del Guadalquivir, además de dar "medios reales" y suficientes a Guardia Civil, Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y funcionarios de prisiones.

En este sentido, ha defendido la renovación de la flota marítima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 24 meses, así como desplegar un plan de mantenimiento integral para "asegurar la operatividad" de la flota en la lucha contra las narcolanchas y la seguridad de los agentes. "Hablamos de hacer frente al narcotráfico por tierra, mar y aire", ha apuntado.

Igualmente, ha propuesto una estrategia portuaria nacional, dotando de escáneres a los puertos para que "el 100% de los contenedores de origen hispanoamericano" pasen por ellos y ha reclamado la colaboraciónn y la cooperación internacional, contando con organizaciones como Europol y Frontex, para el intercambio operativo de información en la lucha contra el crimen.

Finalmente, en cuanto a medidas sociales en la lucha contra el narcotráfico ha defendido "generar futuro y alternativas", especialmente para los jóvenes, en zonas como el Campo de Gibraltar mediante el trabajo "de manera coordinada" de todas las administraciones para garantizar la "transformación territorial" necesaria.