PP reclama a Renfe un plan de actuación para la provincia de Cádiz con más trenes a Madrid y a precios más bajos

Archivo - Miguel Sastre Uyá, diputado nacional del PP por la provincia de Cádiz. - PP - Archivo

CÁDIZ 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado por el PP de Cádiz, Miguel Sastre Uyá, ha reclamado a Renfe un plan de actuación para la provincia de Cádiz que permita más plazas disponibles, menor precio de billetes y más rapidez en los trayectos por tren entre Cádiz y Madrid.

En una nota del PP, Sastre Uyá ha lamentado la "escasa oferta ferroviaria" que sufre Cádiz, la cual es "cada vez mayor" especialmente en épocas de vacaciones y cuando se acerca una fecha destacada para la provincia como carnavales, el Gran Premio de Moro GP en Jerez o las ferias.

En estos casos, según ha apuntado, los billetes "rozan los 100 euros el trayecto" y las plazas "se acaban muy rápido", algo que en su opinión "no tiene lógica en un viaje que roza ya casi las cinco horas".

Para tener más plazas de conexión directa de la provincia con Madrid, que los tiempos de trayecto se reduzcan y que el coste de los billetes también disminuyan, ha propuesto a Renfe y Adif varias actuaciones concretas.

Por un lado, que haya una mayor frecuencia de trenes Alvia, que son los que ahora mismo están operando en la conexión de la provincia de Cádiz, tal y como ocurría "antes de la pandemia", cuando "teníamos hasta seis viajes en cada sentido diarios", como ha recordado. Así, ha reclamado al Gobierno de España que se consolide un cuarto tren que opere "todos los días de la semana" y se posibilite el incremento a un quinto y sexto trayecto "en algunos casos".

Igualmente, ha solicitado que se termine ya la instalación del sistema de seguridad Ertms en la línea Madrid-Sevilla, de tal forma que también se pueda beneficiar la provincia de Cádiz para que venga al otro tipo de trenes "más modernos" como los Avril. Con ello, ha explicado, "se lograría bajar el tiempo de trayecto, también más plazas al tener mayor capacidad y la posibilidad de que operen servicios de bajo coste a través de los trenes AVLO".

Para el diputado popular es "absurdo" que la línea Sevilla-Cádiz tenga implementado ese sistema de seguridad pero que prácticamente no se utilice "por la demora del Ministerio en completarlo en la línea Madrid-Sevilla". En ese sentido, ha argumentado que "se aumentaría nuestra seguridad y habría más oportunidades de conectividad para nuestra provincia, que está tan necesitada de alternativas de transportes".

Por último, ha planteado que los nuevos trenes de la serie 107 de Renfe, que son los renovados de los antiguos trenes hoteles, se homologuen y puedan funcionar "de forma inmediata" en la provincia de Cádiz, ya que no necesitan del sistema de Ertms.