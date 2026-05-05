La previsión de lluvia no desluce la buena ocupación que se espera durante la Feria de Jerez (Cádiz)

Archivo - Detalle del ambiente del Real de la Feria de Jerez de la Frontera, a 22 de mayo de 2025, en Cádiz (Andalucía, España). Ambiente en el Real de la Feria de Jerez de la Frontera. ARCHIVO. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

A cuatro días de que comience la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera los hoteleros vaticinan, a priori, una "muy buena ocupación" desde su primer fin de semana a pesar de que las condiciones climatológicas que se pronostican no son las propicias, con posibles lluvias entre el viernes y el domingo.

El presidente de la Asociación de Hoteles de la provincia de Cádiz y consejero delegado de Hoteles Andaluces con Encanto, Stefaan de Clerck, ha resaltado en declaraciones a Europa Press el buen ritmo de las reservas para esta próxima Feria de Jerez, que arranca oficialmente el sábado, 9 de mayo, con el encendido del alumbrado.

En ese sentido, ha explicado que los datos que manejan en estos momentos hacen prever cifras "superiores a las del año pasado en algunos puntos", donde se baraja ya una ocupación por encima del 90% desde la noche del sábado en Jerez, todo ello resaltando además que la de 2025 fue "un año bueno" para el sector.

"Creo que va a ser una gran feria con unas ocupaciones muy altas", ha aseverado el responsable de la Asociación de Hoteles de la provincia de Cádiz, quien ha indicado que a día de hoy las previsiones son "muy buenas" y podrían mejorar con las reservas de última hora, destacando también la situación en hoteles de poblaciones cercanas como El Puerto de Santa María o Rota, puntos por los que el turista está optando para así compaginar la Feria de Jerez con disfrutar de las playas de la provincia.

Al hilo de esto, ha trasladado su convencimiento de que "vamos a llenar todos los días en Jerez", indicando que "se está viendo también que no solo Jerez sino que tanto en El Puerto como Rota y otros municipios cercanos mucha gente se ha decidido --a reservar-- por precio o por compaginar playa y feria". Ante esto, ha señalando además que algunos hoteles están organizando transfers para facilitar la movilidad a sus clientes.

Aunque en Jerez se mira con cierto recelo al cielo debido a las previsiones de lluvias que se dan para el inicio de la Feria del Caballo, y que podría deslucir uno de los eventos más esperados por los jerezanos, Stefaan de Clerck se ha mostrado confiado en que esta situación no afecte a los hoteles ni al desarrollo de una de las ferias más destacadas de Andalucía.

Durante una semana, del 9 al 16 de mayo, el parque González Hontoria se convertirá en una ciudad efímera, donde prácticamente toda su actividad social y hostelera se traslada a este espacio, que este año contará con 175 casetas, una zona de atracciones y un paseo de caballos que es uno de los alicientes de esta feria, declarada de Interés Turístico Internacional y dedicada en esta edición al título de Capital Española de la Gastronomía que ostenta Jerez en este 2026.