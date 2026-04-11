Prevista la cancelación por catamarán entre Cádiz y Rota a partir de las 14,05 horas por la previsión meteorológica

Archivo - Catamarán de la Bahía de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre la ciudad de Cádiz y la localidad de Rota se suspenderán a partir de las 14,05 horas de este sábado, 11 de abril, debido a las condiciones meteorológicas, mientras que las que conectan con El Puerto de Santa María continúan vigentes.

Según detalla la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, el servicio marítimo opera con normalidad según los horarios establecidos en ambas conexiones.

No obstante, han precisado en su portal que se prevé una suspensión desde las 14,05 hasta las 20,00 horas a causa de "condiciones meteorológicas adversas" únicamente en la conexión Cádiz-Rota.

Por contra, según la página web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, consultada por Europa Press, no se prevén cancelaciones de las conexiones marítimas entre Algeciras y Tánger (Marruecos), pese a la previsión meteorológica.