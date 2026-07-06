A prisión un detenido en Algeciras por el robo a dos taxistas al intimidarlos con una hoja de tijera

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 42 años como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación cometidos contra dos taxistas de la localidad, a los que intimidó con una hoja de tijera y con un trozo de cristal roto. Una vez puesto a disposición judicial fue decretado su ingreso en prisión.

Según ha explicado en una nota la Policía Nacional, los hechos se produjeron en un intervalo inferior a 24 horas y en ambos casos, el ahora detenido solicitó previamente los servicios de un taxi y, una vez que los conductores llegaron al destino indicado, los intimidó con objetos peligrosos para sustraerles el dinero que portaban.

Así, en el primer robo utilizó una hoja de tijera y en el segundo un fragmento de vidrio. Como consecuencia de las agresiones sufridas durante los asaltos, ambos taxistas resultaron heridos de carácter leve y tuvieron que recibir asistencia médica.

Según la Policía Nacional, la sucesión de estos hechos delictivos en un corto espacio de tiempo generó una notable preocupación entre los profesionales del sector del taxi en Algeciras. No obstante, una rápida investigación culminó con la identificación y localización del presunto autor, que fue detenido al día siguiente de cometerse los robos y posteriormente, tras pasar a disposición de la autoridad judicial, se decretó su ingreso en el Centro Penitenciario de Botafuegos.