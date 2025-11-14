A prisión un detenido cuando repostaba 1.000 litros de gasolina en un depósito oculto en una furgoneta en Arcos

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁDIZ 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a una persona cuando repostaba 1.000 litros de gasolina en un depósito oculto ubicado en el interior de una furgoneta de alquiler. El vehículo fue sorprendido en una gasolinera 'low cost', de la localidad de Arcos de la Frontera, y el detenido, para pasar desapercibido, vestía indumentaria que simulaba estar ejerciendo algún tipo trabajo como operario. Tras ser puesto a disposición judicial se ha decretado su ingreso en prisión,

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado día 11 cuando los guardias civiles de seguridad ciudadana del puesto de Arcos de la Frontera tuvieron conocimiento de una actividad sospechosa que se estaba llevando a cabo en una gasolinera tipo 'low cost' en la localidad.

Una vez comprobados los hechos por los agentes de servicio, detectaron a una persona repostando combustible en un depósito diferente y que nada tenía que ver con el depósito propio y original de un vehículo que reposta gasolina para su uso cotidiano.

Por ello, procedieron a su identificación y pudieron comprobar que el detenido, que vestía indumentaria que simulaba estar ejerciendo algún tipo de trabajo como operario para pasar desapercibido, acababa de repostar unos 1.000 litros aproximadamente en el interior de un depósito de grandes dimensiones que tenía oculto en la parte trasera de la furgoneta.

Finalmente, detuvieron a esta persona por un delito de tenencia de sustancias inflamables o explosivas y, tras ser puesto a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión.