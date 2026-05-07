La promotora AEDAS elige el nuevo Sector Torrenueva en La Línea (Cádiz) para construir un residencial con 98 viviendas

Recreación del nuevo proyecto de AEDAS en La Línea en el Sector Torrenueva. - AEDAS HOMES

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La promotora AEDAS Homes ha elegido el enclave del nuevo Sector Torrenueva en La Línea de la Concepción (Cádiz) para construir una residencia con 98 viviendas en altura orientadas al mar en primera línea de playa que llevará por nombre Lunara.

Según ha explicado el delegado de la compañía en Andalucía Occidental, Joaquín Martín, la previsión es que las obras de Lunara comiencen este año 2026 y las primeras entregas se realicen a finales de 2028. Asimismo, ha caificado el proyecto de "muy especial", ya que "representa una de las últimas oportunidades de vivir con vistas al mar en La Línea de la Concepción y en prácticamente toda la Costa del Sol", además con una "buena relación calidad-precio" de las viviendas y las "imbatibles zonas comunitarias".

Así, el nuevo proyecto, Lunara, acogerá 98 viviendas en altura de dos y tres dormitorios, todas con garaje y trastero, vistas al mar y terrazas de entre 15 y 25 metros cuadrados con precios que parten desde los 323.000 euros, según ha explicado la compañía, que ha añadido que además la promoción disfrutará de completas y amplias zonas comunes con piscinas al aire libre, club social, áreas ajardinadas y parque infantil.

Igualmente, ha señalado que para el proyecto la compañía ha elegido el estudio de arquitectura LVA Lahuerta Vázquez-Reina Arquitectura, que proporcionará un "diseño vanguardista a todo el conjunto residencial y dará flexibilidad a las distribuciones interiores". Además, la promotora ofrece a los clientes la posibilidad de personalizar las viviendas, según las necesidades y ofrece, por ejemplo, integrar la cocina con el salón, añadir la superficie de una habitación al salón para ganar amplitud o elegir entre ducha o bañera.

Asimismo, ha apuntado que también ha potenciado el carácter sostenible de Lunara "cumpliendo con su firme compromiso con el respeto medioambiente", por lo que AEDAS Homes ha incluido medidas como la aerotermia, placas fotovoltaicas o una jardinería sostenible en el proyecto y ha creado todas las viviendas con orientación sur dando máxima prioridad a la luz natural.

En cuanto a la ubicación ha recordado que el Sector Torrenueva se ubica en un "enclave idílico de La Línea", junto a la playa, muy cerca del Peñón de Gibraltar y de su aeropuerto y con todo tipo de servicios en un radio de dos kilómetros. Igualmente, colinda al Este con la urbanización 'La Alcaidesa' y sus dos campos de golf.

La promotora ha indicado que el nuevo residencial ya cuenta con muchos interesados, "clientes nacionales e internacionales que desean una primera residencia próxima a su centro de trabajo, que suele localizarse en el Peñón de Gibraltar, principalmente parejas consolidadas, pero también inversores".