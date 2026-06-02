La Prueba de Acceso a la Universidad comienza sin incidencias para más de 7.600 estudiantes en la provincia de Cádiz

Imágenes de la primera jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 en Cádiz. A 2 de junio de 2026 en Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha comenzado este martes 2 de junio en la provincia de Cádiz con "absoluta normalidad y sin incidencias destacables", en una convocatoria que reúne a 7.659 estudiantes y que incorpora como principal novedad la implantación de medidas específicas para reforzar la prevención del fraude académico mediante detectores de dispositivos electrónicos.

La convocatoria de este año tiene además "una relevancia especial" para la Universidad de Cádiz (UCA), que ejerce, por turno, como universidad coordinadora de la PAU para todas las universidades públicas andaluzas, una responsabilidad que ha supuesto la organización y coordinación de la logística asociada a una prueba que moviliza a más de 53.000 estudiantes en toda Andalucía, como ha señalado la universidad gaditana en una nota.

La primera valoración de la jornada se ha realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz en un acto institucional presidido por el rector de la UCA, Casimiro Mantell, acompañado por la vicerrectora de Estudiantes, Nuria Campos, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, el secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Antonio Miguel Posadas, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz, José Ángel Aparicio.

Durante su intervención, el rector ha destacado esa labor organizativa desarrollada desde la UCA y ha subrayado "la normalidad" con la que se ha iniciado la prueba. Además, ha señalado que una de las cuestiones que "más atención" ha generado en esta edición ha sido la utilización de detectores de dispositivos electrónicos, una medida sobre la que ha confirmado que no se ha registrado ninguna incidencia.

"Está funcionando todo bien", ha afirmado, recordando además "la complejidad organizativa" que implica una convocatoria de estas características.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad y confianza" al alumnado y a sus familias, destacando además el trabajo realizado por el profesorado de Bachillerato e insistiendo que los estudiantes "llegan suficientemente preparados" para afrontar la prueba.

También ha puesto en valor la creciente presencia de alumnado procedente de ciclos formativos de grado superior, que representa en esta edición el 14% de los participantes.

Por su parte, el secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía ha felicitado a la Universidad de Cádiz y al conjunto de las universidades andaluzas por la preparación de una convocatoria que, hasta el momento, se está desarrollando "con pleno éxito".

Antonio Miguel Posadas ha recordado que más del 90% de quienes se presentan a la prueba logran acceder posteriormente a la universidad y ha animado al alumnado a afrontar estos días "con confianza".

La vicerrectora de Estudiantes ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos y de las instituciones implicadas en la organización de las pruebas y ha destacado que la jornada se ha desarrollado con "absoluta normalidad".

En cuanto al contenido de los exámenes, Nuria Campos ha explicado que la jornada ha comenzado con el examen de Lengua Castellana y Literatura, en el que el alumnado ha trabajado sobre un texto del escritor y periodista Manuel Vicent publicado en El País y centrado en las buenas maneras. En la parte correspondiente a literatura, los estudiantes han podido escoger entre el análisis del poema 'Los placeres prohibidos', de Luis Cernuda, o un fragmento de la novela 'El cuarto de atrás', de Carmen Martín Gaite.

Posteriormente, se han celebrado las pruebas de Historia de España e Historia de la Filosofía, una elección que este año ha estado especialmente equilibrada. Un total de 3.429 estudiantes de Cádiz (55,48%) se han decantado por Filosofía, frente a los 2.751 (44,51%) que han optado por Historia de España.

En esta última materia, el itinerario A ofrecía la posibilidad de comentar un articulado de la Constitución de 1845 o un gráfico sobre la desamortización eclesiástica y civil, mientras que el itinerario B planteaba una imagen de la huelga general de 1917 o un fragmento del discurso pronunciado por Francisco Franco ante las Cortes el 22 de noviembre de 1966.

Por su parte, en Historia de la Filosofía los estudiantes han podido elegir entre un texto de La gaya ciencia, de Friedrich Nietzsche, o un fragmento del Segundo tratado sobre el gobierno civil, de John Locke.

Tras estas pruebas, la jornada continúa con el examen de idioma, donde el inglés volverá a concentrar la inmensa mayoría de las matrículas, seguido a gran distancia por francés, alemán, italiano y portugués.

Los exámenes proseguirán durante las jornadas del miércoles y el jueves, reservándose la tarde de este último día para resolver posibles incompatibilidades horarias.

De los 7.659 matriculados en la provincia de Cádiz, 6.150 realizan tanto la fase de acceso como la fase de admisión, lo que representa el 80,66% del alumnado inscrito, mientras que el 19,39% restante participa únicamente en la fase de admisión. Asimismo, el 58,10% de las personas matriculadas son mujeres frente al 40,89% de hombres.

Nuria Campos ha recordado que la prueba se desarrolla en 16 sedes distribuidas por toda la provincia gaditana con el objetivo de "minimizar desplazamientos y facilitar el acceso del alumnado".

Cuatro de estas sedes se encuentran en el Campus de Cádiz, con 1.904 estudiantes; otras cuatro en Puerto Real, con 2.063 alumnos; cinco en el Campus de Jerez, con 2.283 estudiantes, incluyendo las sedes de Arcos de la Frontera y Ubrique; y tres en el Campus Bahía de Algeciras, con 1.380 estudiantes, entre ellos quienes realizan los exámenes en La Línea de la Concepción.

Entre las novedades organizativas de esta convocatoria destaca la puesta en marcha de barridos selectivos mediante detectores electrónicos para localizar teléfonos móviles, relojes inteligentes, audífonos u otros dispositivos no autorizados durante los exámenes. A esta medida se suma la prohibición de retirar los enunciados de las pruebas del aula hasta que finalice el tiempo establecido para cada examen.

Una vez concluida cada prueba, los enunciados estarán disponibles en la página web del Distrito Único Andaluz. Tras la celebración de las pruebas, las calificaciones se publicarán el próximo 11 de junio.

Ese mismo día se abrirá el periodo de preinscripción en las universidades públicas andaluzas, que permanecerá activo hasta el 22 de junio a través de la plataforma del Distrito Único Andaluz.

La primera adjudicación de plazas está prevista para el 3 de julio, fecha clave para miles de estudiantes que iniciarán entonces el proceso definitivo de acceso a la educación superior.