PSOE acusa al PP de retrasar la firma del nuevo hospital de Cádiz "para sacar a Montero de la foto"

Juan Carlos Ruiz Boix en rueda de prensa. - PSOE

CÁDIZ 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario provincial del PSOE en Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha exigido a la Junta de Andalucía "que cese en su estrategia de bloqueo y mentiras tras el último obstáculo burocrático inventado en Sevilla para retrasar el convenio del nuevo hospital de Cádiz" y ha añadido que "todo es una estrategia artera para que María Jesús Montero abandone sus responsabilidades de Gobierno y no pueda estar presente en la firma de un compromiso tan importante para Cádiz".

"Sus intenciones son sacar de la foto a la verdadera artífice del desbloqueo en las negociaciones del suelo con Zona Franca y a quien ha garantizado la cesión con carácter gratuito del espacio para el nuevo hospital de los gaditanos en los antiguos terrenos de CASA", ha añadido en una nota.

Según Ruiz Boix, el presidente de la Junta y el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, "están jugando con la salud de los gaditanos y con las expectativas de la ciudad según sopla el viento electoral". "Es la política del humo: anuncian reducciones de plazos imposibles mientras son incapaces de estampar una firma para recibir un suelo gratis", ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que el PSOE "no permitirá que este proyecto muera en un cajón de San Telmo por el sectarismo de la Junta hacia Cádiz". "Exigimos luz y taquígrafos, no pueden seguir ocultando su incapacidad de gestión o, lo que es peor, su falta de voluntad política detrás de supuestas trabas burocráticas que ellos mismos crean", ha manifestado.

Ruiz Boix ha criticado la "doble moral de Antonio Sanz, incapaz de agilizar un trámite de cesión de suelo gratuito mientras presume de simplificación administrativa". A su juicio, "este nuevo frenazo es la prueba definitiva de que la Junta no tiene ninguna intención de construir el hospital y solo busca ganar tiempo con excusas que ya no se cree nadie".

"Es un insulto a la inteligencia que, tras meses analizando el convenio con el Ministerio de Hacienda, la Junta alegue ahora que debe cumplimentar nuevos procesos internos que retrasarán la firma otros tantos meses, bochornoso que después de empezar a negociar en octubre y alcanzar un acuerdo, alguien en Sevilla se dé cuenta ahora de cuál es el procedimiento", ha concluido.