El PSOE de Cádiz destaca que el Gobierno aprueba un millón para la conservación del patrimonio histórico gaditano

Archivo - Imagen de archivo del senador socialista por Cádiz, Alfonso Moscoso. - PSOE - Archivo

CÁDIZ 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador socialista por Cádiz, Alfonso Moscoso, ha destacado la "importante apuesta" del Gobierno de Pedro Sánchez por el patrimonio cultural de la provincia, destinando casi un millón de euros a dos actuaciones patrimoniales de la iglesia gaditana, remarcando que "esta inversión demuestra, una vez más, la sensibilidad y el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la protección de nuestro legado histórico y con aquellos bienes que forman parte de nuestra identidad".

Según ha emitido la formación en una nota, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado la resolución definitiva para la conservación del patrimonio histórico español con cargo a los recursos procedentes de las obras públicas financiadas por el Ministerio de Fomento, aprobando una inversión de 997.436,30 euros para la preservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico gaditano, a través del programa del 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Así, esta inversión permitirá acometer "importantes obras" de conservación en dos enclaves patrimoniales de referencia en la provincia de Cádiz.

Bajo este contexto, los proyectos subvencionados son la restauración y adecuación de las Torres y espacios complementarios de la Catedral Nueva de Cádiz con una subvención de 725.936 euros. Esta intervención permitirá "rehabilitar y adecuar las torres y los espacios vinculados al conjunto catedralicio, uno de los símbolos más representativos del patrimonio histórico gaditano" en una actuación mejorará la conservación del edificio y favorecerá su uso cultural y turístico.

Por otro lado, el otro proyecto es la restauración de la espadaña de la iglesia y de la cubierta de madera del capítulo de padres de la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión en Jerez de la Frontera (Cádiz), con una subvención de 271.500 euros. En concreto, el proyecto contempla la recuperación de dos "elementos esenciales" de la Cartuja jerezana, un enclave monumental de "enorme valor histórico y espiritual". La actuación garantizará la protección del conjunto y permitirá seguir ofreciendo "un espacio de referencia para la vida religiosa, cultural y turística de Jerez".

En relación, Moscoso ha subrayado que estos elementos patrimoniales "contribuyen al disfrute de feligreses, vecinos, visitantes y turistas", y los ha valorado como "lugares vivos, que fortalecen nuestra historia, dinamiza la actividad cultural y generan oportunidades para el desarrollo local".

Por ello, el senador ha insistido en que la inversión del Gobierno de España "refuerza un modelo de gestión que entiende el patrimonio como un bien público, un recurso para el disfrute ciudadano y un motor de oportunidades para Cádiz y su provincia". Asimismo, ha valorado que estas actuaciones "generan empleo especializado, atraen visitantes y consolidan la provincia como un referente cultural en Andalucía y en todo el país".